La obra teatral Paso del Norte se presentó en Acámbaro con su crudo mensaje sobre la realidad de la migración a los Estados Unidos

Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro.- La obra teatral Paso del Norte, a cargo del grupo ‘Yacata’, se presentó en el auditorio del IMCA, y mostró el problema de la migración y manda un crudo mensaje sobre la realidad del ‘sueño americano’.

Los actores Javier García Martínez, que personifica al padre de un migrante, y Josué Jiménez Alvarado, que hace del hijo migrante, cuentan que la trama se desarrolla en Guanajuato, uno de los principales generadores de migrantes en México.

Jiménez Alvarado comentó que la obra fue escrita por el ingeniero Martin Aguirre Huerta, quien tuvo la idea de llevar el mensaje a los espacios más recónditos de las comunidades y que la gente se quedara con el mensaje: la realidad es que muchos de los migrantes no logran llegar a los Estados Unidos por diversas causas, pero de entre ellas destaca la violencia, pues la obra está inspirada en el asesinato de un grupo de guanajuatenses que pretendían cruzar la frontera.

La obra se presentó en el se presentó en el auditorio del IMCA ante el público acambarense. Foto: Onofre Lujano

Agregó que al autor de la obra no le importa el teatro de gran infraestructura, sino hacer llegar el mensaje a la sociedad, y en este caso, a las comunidades más pequeñas y de escasos recursos, de donde muchas veces salen los migrantes que persiguen el sueño americano.

“El mensaje que deseamos dar a entender es que los retos para cruzar la frontera son grandes y peligrosos, y vamos a un país donde no nos quieren y existe discriminación. Por eso invitamos a la gente que se queda en el país para crecer y dar lo más que se pueda por tener un país mejor y grandioso. Lo que no podamos hacer aquí, no vamos hacerlo a otros lados”, dijo García Martínez.

El actor invitó a los guanajuatenses a seguir luchando por México, “porque realmente uno a veces desconoce los sufrimientos, y cada quien decide si se va o no, pero lo importante es darles este mensaje”.

