Obra en Laja no tenía señalética en ductos

La alcaldesa indicó que la FGR investigará y fijará responsabilidades, aunque los trabajos tampoco contaban con proyecto ejecutivo, pero según Elvira no era necesario

Roberto Lira

Celaya.- La presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, afirmó que la obra de limpieza en el Río Laja no requería proyecto ejecutivo, por lo que sólo se realizó un documento justificativo para realizar el convenio con SDAyR; asimismo, señaló que no había señalamientos en los ductos donde sucedió el accidente, por lo que señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que realice la investigación y deslinde las responsabilidades de este hecho.

A tres días de la explosión del ducto de Pemex durante los trabajos mencionados, la presidenta municipal habló al respecto, aclarando que la obra que se realizaba en el lugar no requería de un proyecto ejecutivo como tal, sólo de un documento justificativo.

“Un proyecto ejecutivo, como tal, es cuando se hace una obra, en este caso había un proyecto que tiene un nombre diferente que define qué es lo que se hace, este no es un proyecto ejecutivo como tal, estas son acciones de limpieza, de reforzamiento de los bordes del río; no es ni siquiera un desazolve, no cambia el cauce del río, no requiere excavaciones, no requiere transformaciones, por eso sí hay un documento donde se especifica los alcances y los trabajos”.

Asimismo, señaló que de lo sucedido el lunes ahora ya hay un panorama más amplio al que se tenía en el momento, por lo cual el día del accidente se mencionó que no hubo evacuaciones, pero en el boletín oficial enviado este jueves se especifica que hubo 104 desplazamientos de la comunidad Los Moralitos, cercana al sitio del accidente, a lo que la presidenta justificó que sólo los desalojos sólo fueron por un par de horas y cuando se descartó un riesgo para ellos, regresaron a sus casas.

Trabajaban ‘A ciegas’

De la ubicación de los ductos, la alcaldesa señaló que se tiene conocimiento que pasan por el lugar, sin embargo, estos no estaban señalados en el sitio donde se realizaban los trabajos.

“Sabíamos que había ductos, obviamente, pero siempre están hasta señalados; en este caso particular por eso se tocó la puerta de Pemex (para avisar) que se están interviniendo, y, obviamente hay algunos señalamientos, pero en este caso particular no estaban donde se dio el incidente”.

Cabe destacar que hasta el momento, Pemex no ha solicitado una reparación de los daños.

En cuanto a los lesionados, la alcaldesa señaló que se garantizarán sus derechos laborales, además de que continúan recibiendo atención médica, pues uno de ellos se encuentra en el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca para Personas con Quemaduras, la cual se reporta estable y con una evolución favorable, al igual que el segundo pero en el Hospital General Regional de Celaya; la tercera persona atendida en el ISSSTE ya fue dada de alta.

También te puede interesar

RC