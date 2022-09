Esto le da la razón a los propietarios de los turibuses sobre la medida que tomó el gobierno de Mauricio Trejo

Roberto López

San Miguel de Allende.- El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito determinó que el Gobierno municipal retire el material de construcción relativo a la ampliación de banqueta en la calle Juárez y que dejen como originalmente estaba el espacio sobre el cual se ejecutó esa obra. Esto le da la razón a los propietarios de los turibuses sobre la medida que tomó el gobierno de Mauricio Trejo.

El pasado 24 de agosto, mientras el Gobierno local trabajaba en la ampliación de la banqueta de la calle Juárez, justo donde los tranvías turísticos bajaban y descendían pasajeros, elementos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) suspendieron la obra y colocaron sellos.

Ese día, el Gobierno violó los sellos y continuó con la obra hasta terminarla. La postura del Municipio fue que se trataba de una obra de mantenimiento que no requería del permiso del INAH.

El instituto no estuvo de acuerdo ya que cuatro días después hizo un llamado a la autoridad municipal de San Miguel de Allende a suspender los trabajos realizados sin su autorización en la zona de monumentos históricos del municipio porque podría poner en riesgo la declaratoria de Patrimonio Mundial emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2008.

“Debido a que la Policía Municipal de San Miguel de Allende rechazó brindar su apoyo, el INAH solicitó la colaboración de la Guardia Nacional, consiguiendo detener así los trabajos”, señalaba el boletín del instituto.

Consiguen detener la obra

El Gobierno municipal no detuvo la obra y casi un mes después, se interpuso un recurso legal por parte del representante de la empresa Turísticos El Mayorazgo para solicitar el amparo a las acciones del Gobierno local y pedir que se restaure su derecho de usar la calle Juárez para subir y bajar pasajeros. Así lo establece el permiso que tienen desde el Gobierno del estado.

El lunes 26 de manera unánime, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito votó a favor de que se retire el material de construcción de la banqueta en la calle Juárez y que se deje como originalmente estaba. Así obra en la resolución R.Q.A. 719/2022, de la que correo tiene copia.

Cuestionado al respecto, el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunell opinó que “sin duda alguna hay instancias jurídicas a las que les corresponde determinar. Si ya se dio el amparo, lo que procede es atender ésta resolución”.

“Quisiéramos no ver estos jaloneos entre instituciones. Independientemente de que la obra pueda o no ser de beneficio para los turistas, esta situación no es lo más conveniente para un pueblo como San Miguel de Allende”, afirmó.

Correo buscó la declaración de la titular de Turismo en el municipio, Tania Castillo. Ella simplemente dijo “yo no te puedo dar algo que no sé al respecto”.

