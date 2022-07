Por tercera ocasión, la obra de José Luis Soto González quedará plasmada en los billetes de la Lotería Nacional

Celaya.–Para festejar el centenario del muralismo mexicano, la Lotería Nacional imprimió 10 obras del muralista celayense, José Luis Soto González. El sorteo será este domingo 23 de julio.

En febrero pasado, la Lotería Nacional imprimió dos de sus obras. Ahora serán 10 para conmemorar la obra del artista José Luis Soto González, ganador en Michoacán del Premio Estatal de las Artes Eréndira 2020. Además es autor de cuantiosos murales en edificios públicos de varios estados del centro occidental de México y de la Unión Americana.

La obra de Soto está plasmada en el billete del Sorteo Zodiaco No.1579, en 2 millones 400 mil billetes (cachitos) que son exhibidos en más de 12 mil 173 puntos de venta en todo el país.

obra de José Luis Soto González Foto: Martín Rodríguez

Esta es la tercera vez que su obra sale en los cachitos

Esta es la tercera ocasión que la Lotería Nacional publica la obra del celayense. La primera fue en el 2010 cuando se conmemoró el Centenario de la Independencia de México y se plasmó un mural de su autoría que se exhibe en el Museo de la Independencia Nacional en la sala “Gesta Heroica”.

La segunda fue en febrero pasado su obra titulada “Universo Tecnológico” que actualmente está plasmada en el edificio K del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Morelia y la obra titulada “Raíces de Mesoamérica”; y en esta tercera ocasión que son 10 murales.

Reconocen trayectoria de José Luis Soto

Durante la develación del billete de lotería del Sorteo Zodiaco No.1579, se reconoció a José Luis Soto González como pieza fundamental del muralismo mexicano. Pues ha impactado al colectivo con su obra y discurso, ya que rescata la revolución cultural vivida en los años cincuenta.

obra de José Luis Soto González Foto: Martín Rodríguez

La gerente de la Coordinación de Asesores de Lotería de México, Montserrat Orellana Colmenares, señaló que el trabajo del celayense dirigido a las artes visuales y poesía, retoma las vivencias de las comunidades y sus raíces.

“Para formar creaciones de gran impacto, mismas que se han colocado en los billetes de lotería para reconocerlo a nivel nacional, ya que su obra está disponible en los más de 12 mil puntos de venta en todo el país”, comentó.

La investigadora del Centro Nacional de las Artes, Guillermina Guadarrama Peña, destacó que Soto González es uno de los muralistas mexicanos más destacados y que se encuentra produciendo arte actualmente. Destacó que el celayense se ha caracterizado por llevar y acercar el arte a las comunidades alejadas y hacerlas partícipes de su obra en colectivo.

obra de José Luis Soto González Foto: Martín Rodríguez

Mientras que José Luis Soto González agradeció el reconocimiento y distinción por parte de la Lotería Nacional y contó que desde muy joven comenzó en el muralismo. Pero lo hizo desde la crítica, primero hacia el sistema gubernamental e incluso hacia aquellos que fueron pioneros en este arte.

“Mi muralismo es una ruptura y un reconocimiento al muralismo de la post-revolución, una ruptura porque había aspectos que no me gustaban y que yo veía ya anacrónicos. Por ejemplo Diego Rivera pintando indios para vendérselos a los gringos. Yo veía que esa cuestión era no sólo de ética, sino totalmente contraria a lo que ellos pregonaban que era el arte de la revolución, para que los públicos los admiraran; pero no los comprendían. No aceptaba el muralismo oficial patrocinado por los gobierno”, platicó.

Su obra explora nuevos lenguajes visuales

José Luis Soto es originario de Celaya, aunque en la actualidad radica en Morelia, Michoacán. En el año de 1955 ingresó a la Escuela Popular de Bellas Artes de Celaya y es de los profesores fundadores de la Casa de la Cultura.

Se inició en las técnicas de pintura mural y se especializó en Diseño Mural en el Taller Siqueiros de Cuernavaca, Morelos y en Técnicas de Grabado en San Miguel de Allende.

obra de José Luis Soto González Foto: Martín Rodríguez

Su obra se ha caracterizado por la búsqueda de nuevos lenguajes visuales llevados a la confrontación con las comunidades rurales, urbanas, universitarias, para mostrar la realidad y la diversidad de esas culturas.

Los billetes de lotería donde se exhibe la obra de José Luis Soto, salieron a la venta el lunes

17 de julio y se llevará a cabo el Sorteo Zodiaco número 1579 este domingo 24 de julio a las 8 de la noche, en el salón de sorteos del edificio “El Moro” de la Lotería Nacional. Posee un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Las obras publicadas en la Lotería Nacional son:

1.- “El Despertar”.

Primera Obra Mural del Autor, en 1969. Exhibida en la Preparatoria No.1 de la Universidad Autónoma de Nayarit.

2.- “El Hombre y la Dialéctica Contemporánea”.

Exhibida en el Palacio de Gobierno de Nayarit en la cúpula central del conjunto muralístico, 1974-75.

3.- “Mosaico de las Américas”.

Mural realizado con las comunidades latinas e inmigrantes de la Ciudad de Minneapolis, USA, 2001.

4.- “Yakima, Tierra Sagrada”.

Mural colaborativo con estudiantes de la Universidad de Yakima, USA. 2014.

5.- “Estelas Murales”.

Conjunto de Estelas Murales en el Centro Histórico de Zitácuaro, Michoacán. 2016.

6.- “Nuestras raíces”.

Primer Mural en Mosaico Mexicano 1991-92, Centro Histórico de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

7.- “Esta comunidad ha dicho basta”.

Mural en Mosaico Mexicano en Santa Fe de la Laguna, Michoacán. 2001.

8.- “Un modelo educativo, IMCED”.

Conjunto Muralístico en Mosaico Mexicano en el Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación en Morelia, Michoacán, 2014-16.

9.- “La Independencia ayer y hoy”.

Mural realizado en el Museo de la Ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. 1975-76.

10.- “Raíces de Mesoamérica”.

Mural experimental para llevar el Museo a la Calle, centro de la Ciudad de Tepic, Nayarit. 1994.

