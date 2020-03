Obispo pide a las autoridades atender el llamado de auxilio de la Alcaldesa

Roberto Lira

Celaya.- El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que atiendan el llamado de auxilio hecho por la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, señaló que no deben importar los colores o el partido político que gobierno, sino el bien de los ciudadanos.

A una semana de la solicitud que hizo el Ayuntamiento de Celaya al estado y la federación para que haya una mayor y permanente presencia de elementos de seguridad, no se ha tenido respuesta, por lo que el prelado celayense exhortó a las autoridades a responder sin visualizar colores y partidos.

Asimismo, enfatizó que Guanajuato y Celaya se mantienen en abandono por el gobierno federal en cuestión de seguridad, ya que no se recibe la ayuda suficiente en cuanto a presencia y trabajos de inteligencia.

“Sí hay discriminación y no debe haber, sobre todo yo sí noto abandono en cuestión de la seguridad. Ojalá que las autoridades sean parejas, no lo hagan con la banda del partido; ya el presidente lo ha dicho, yo ya no soy de Morena, pero en los hechos sí se ve que todo Guanajuato ha sido marginado”, expresó el obispo.

De la misma manera el obispo de Celaya destacó que la violencia ha matado a más personas que el coronavirus, y también se tiene que tener acciones más efectivas para detener esta problemática, principalmente actuando con inteligencia, más que de manera presencial.

“Tendrían que responder, yo creo que cuando se trata del bien no debe haber color de partido; un gobernante no gobierna en nombre de Morena, ni del PRI, ni del PAN, el gobernante es para todos y no debe haber discriminación”.