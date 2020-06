Obispo pide a ciudadanía no vivir con miedo ante la violencia y ante la pandemia

Nayeli García

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz hizo un llamado a la ciudadanía para no vivir con miedo ante la violencia del estado y ante la pandemia, cuyo confinamiento ha dejado en evidencia los virus sociales que están destrozando la convivencia familiar.

“Cuando vemos los acontecimientos que están pasando y cuando vemos la pandemia y cuando vemos los asaltos y cuando vemos tanta violencia, dice uno ¿cómo no tener miedo? No es que nos diga el señor ‘a ver, sean descuidados’, no!, tomemos nuestros cuidados, nuestras preocupaciones, frente a la pandemia y frente a la violencia, pero no nos podemos quedar sin hacer nada”. Esto lo comentó durante su homilía del domingo.

Señaló que ante la corrupción, las dificultades e injusticias, no se puede quedar la gente callada, pues tiene que denunciar para poder proclamar la verdad, sin arriesgarse de más en cosas que no se deben, pero la idea, dijo, es no vivir con temor.

El obispo arremetió en contra del confinamiento, pues señaló que es cuando más violencia se ha desatado y la sociedad ha demostrado que no puede vivir en armonía, en un ambiente de comprensión, pues el estar encerrado, ha desatado los suicidios y ha generado un miedo por afuera, pero descuida el cuidado del alma.

“Confinamiento en la casa, ha sido la experiencia que nos dice que es cuando más pornografía se ha visto, es cuando más violencia familiar se ha tenido, es cuando más problemas familiares ha habido, a saber si sean ciertos los números, pero es lo que nos están diciendo. Nos encerramos del virus de fuera y el virus de adentro lo tenemos ahí y ahí estamos en el chisme, en la dificultad, en el problema, en la envidia, en tantas cosas que nos perjudican”, mencionó.

El religioso consideró que la ciudadanía debe asumir la responsabilidad de que los que salgan de sus hogares, lo hagan por su propio riesgo y aprendan a cuidarse a ellos y a los demás, pero actuando con prudencia.

“Esto no quiere que decir que vamos a estar imprudentemente desafiando a la pandemia, desafiando a la violencia, yo no sé qué será ahorita más fuerte entre nosotros, pero no podemos ni una ni otra ser imprudentes, tenemos que tener cuidado, pero tenemos que seguir viviendo y viviendo para Dios y trabajando y luchando para Dios, no podemos quedarnos cruzados de brazos, a lo mejor será encerrados, pero desde ahí podemos ir construyendo, haciendo”, dijo.

