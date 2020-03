Obispo no tomará acciones ante las acusaciones contra sacerdotes hasta tener más información

Roberto Lira

Celaya.- Acusaciones de regidores de Morena contra sacerdotes son poco serias y sin señalamientos concretos, por lo que el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, no tomará acciones hasta que se dé información específica con nombres y lugares.

El pasado viernes los regidores por Morena en el ayuntamiento de Celaya Bárbara Varela y José Luis Álvarez Alfaro, enviaron un oficio al obispo de Celaya en el que solicitaron hacer un llamado a los sacerdotes en las comunidades rurales para atender el llamado de la suspensión de eventos de Semana Santa, esto debido a que presuntamente se continua la organización de estos, tanto por parte de la feligresía como por los sacerdotes, sin embargo, en dicho documento, no se precisa a que comunidades o que párrocos se refiere.

“Un documento que no me cayó nada bien, porque nunca se acusa de manera anónima hubieran dicho en tal lugar, tal sacerdote, porque yo no puedo estar llevando todo a eso; No sé si lo hicieron en nombre de todo el ayuntamiento, si saben de alguien que me lo digan personalmente o por escrito, pero que me lo diga, no de forma anónima en el sentido de que no se dice a quién”, expresó molestó Castillo Plascencia.

El prelado, resaltó que la fracción morenista debe ser más seria y clara en estas acusaciones, porque no se puede hablar de manera general señalando a quienes sí están haciendo bien las cosas, asimismo señaló que estas acusaciones pueden ser derivadas a la rodada por la vida que se realizó el domingo pasado, cuando la iglesia aún no suspendía actividades.

“No sé si pensaron en la rodada que se hizo, me levanta muchas sospechas, nosotros nos pusimos como limite la semana pasada, el domingo pasado todavía se celebró, si la rodada fue ese día es eso, porque era también un fin de semana largo, me hace pensar muchas cosas esto, ¿Porque firman solo los de Morena?, ¿Porque era una rodada a favor de la vida?, lo digo así, si me hacen sospechar, porque es lo que hacen ellos no acusan a nadie”, señaló el obispo.

Igualmente, Castillo Plascencia dijo que no considera serias estas quejas pues solo se está dando voz a rumores que les llegaron a los regidores y sin tener información concreta hicieron sus señalamientos.

“Están esparciendo rumores, eso es lo que no se me hizo serio de su parte, porque lo hicieron oficial entre ellos dos así no se hacen las cosas, hubieran dicho en tal lugar pasó esto y esto pero que todos no están cumpliendo, ahora, nosotros empezamos a hacer este esfuerzo, antes de que sacaran muchas cosas, que no se quieran levantar el cuello”, dijo el jerarca católico.

De igual manera, el obispo de Celaya mencionó que no dará seguimiento al oficio recibido hasta que tenga una queja concreta hacia quien esté desacatando las medidas municipales de prevención ante el brote del COVID-19.