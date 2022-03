El Obispo de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, dijo que no hay una voz clara y contundente de las autoridades ¿a qué nos enfrentamos?

Celaya.- El repunte de la violencia en Celaya en las dos últimas semanas es un hecho que preocupa de manera muy especial, por lo que debe haber una coordinación entre autoridades y sociedad, señaló el Obispo de Celaya , Víctor Alejandro Aguilar Ledesma.

Al respecto el Obispo dijo que no había una respuesta clara por parte de las autoridades, “realmente no hay una voz clara, contundente de las autoridades sobre este aspecto realmente que está pasando, a que nos estamos enfrentando”.

El Obispo de Celaya explicó que parte de esta violencia que se vivió en este municipio en al menos estas dos últimas semanas era porque, por una parte, las personas, las gentes las familias cada día viene más estrés, la misma viabilidad para realizar su trabajo, todo esto lleva a la sociedad a mantenerse en un estado como de alerta.

Por otro lado, señaló que no había una forma de colaboración entre autoridades, sociedad civil, ONGs, agrupaciones sociales, asociaciones civiles, “como que falta una coordinación realmente a nivel sociedad para poder enfrentar un problema de toda la sociedad, que está en la sociedad y que nos atañe a todos y a todos nos preocupa, a todos nos afecta”.

“Creo que también es importante que sí, haya más Guardia Nacional, pero si es importante la colaboración de la sociedad porque de otra manera no vamos a poder, creo yo, dar resultados positivos”, dijo.

Al respecto de los hechos delictivos registrados en el municipio, el Obispo de Celaya señaló que a lo largo de tres semanas se ha visto un incremento muy alto en la violencia, “y creo que esto requiere pues ya poner remedios realmente serios”.

“Necesitamos tomarnos un tiempo de concientización y sentarnos a planear buenas estrategias contra esta situación que estamos viviendo hoy, y quisiera uno, aparte de rezar, orar, poder también participar de una forma decidida a la sociedad para que podamos juntos enfrentar esta situación de violencia tan terrible que hay en nuestras calles, en los mercados, extorsiones telefónicas, delincuencia , bares, tenemos que ver cómo hacer una sociedad más armónica y de una convivencia en paz”.

Dijo que era necesario hacer una mesa de seguridad en la que se invite a todos los actores de la sociedad a enfrentar este asunto, y también a las autoridades civiles invitarlas a que sigan realizando el trabajo que a ellos les corresponde.

Al cuestionar al Obispo de Celaya sobre su opinión sobre “la cero tolerancia” expresó, “la cero tolerancia en sí, teóricamente sí funciona, pero para la cero tolerancia se necesita tener gente que tenga la capacidad de poder hacer una estrategia de cero tolerancia, ya que cero tolerancia es todo y a todos, pero si no se tiene, sería contraproducente”.

Señaló que para que hubiera un cambio importante debería de afectar tres renglones, personas, estructuras y situaciones; si estos tres elementos no se toman en cuenta para hacer un cambio para realmente revertir un problema, no se va hacer, sí cambias personas y no cambias las estructuras, no se puede, si cambias estructuras y personas, pero no cambias las situaciones en las que ellos viven, pues las situaciones “se los comen”.

“Es importante tocar los elementos, personas, estructuras situaciones, entonces se necesita algo más planeado, yo no sé, esto tendría que estudiarse y pensaría que se hiciera una mesa de trabajo para que entre todos podamos buscar las formas de abatir, reducir o al menos que se baje el nivel de violencia en todos los campos”, concluyó.

