Obama condena ‘política de hombres fuertes’ en acto por Mandela

Dentro de las celebraciones de los 100 años del nacimiento del icono sudafricano, en el discurso en la Conferencia Anual de Nelson Mandela donde habló el expresidente americano, reprobó las políticas de Trump respecto a la migración y al nacionalismo

Notimex

Johannesburgo.- El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó hoy el surgimiento de la ‘política de hombres fuertes’ en el mundo, en un discurso en la Conferencia Anual de Nelson Mandela, previa a las celebraciones de los 100 años del nacimiento de icono del Apartheid. Ante una multitud de 15 mil personas, congregadas en estadio Wanderers de Johannesburgo, Obama defendió la lucha por la democracia de Mandela y criticó los movimientos populistas autoritarismo que actualmente existen en todo el mundo.

Sin nombrar explícitamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Obama condenó el proteccionismo y el nacionalismo racial, que han llevado al actual debate sobre la inmigración y llamó a preservar las libertades democráticas, como la clave para la paz.

“La política del miedo, el resentimiento y la reducción de personal comenzó a aparecer. Y ese tipo de política ahora se está moviendo. Está avanzando a un ritmo que hubiera sido inimaginable hace unos años… No estoy siendo alarmista, simplemente estoy afirmando los hechos”, dijo. Miren a su alrededor: la política del hombre fuerte está en ascenso, de repente, por elecciones y alguna pretensión de democracia, los que están en el poder buscan socavar toda institución o norma que de significado a la democracia, agregó.

El ex mandatario estadunidense también condenó, sin hacer mención de política de ‘Tolerancia Cero’ de Trump, las acciones de inmigración que se han adoptado en el mundo, basadas en la raza, el origen étnico o la religión. Consideró que no es ‘malo’ para insistir en que las fronteras nacionales son importantes, pero subrayó que esto no puede ser una ‘excusa’ para implementar políticas de inmigración discriminadas. “Las leyes existentes necesitan ser forzadas, pero respetando al mismo tiempo la humanidad”, dijo.

Obama sugirió que el cumpleaños 100 de Mandela, el mundo ahora ‘representa un cruce de caminos’, por lo que debe enfrentar las amenazas contra la democracia global. “Creo en la visión de Nelson Mandela, creo en una visión compartida por (Mahatma) Gandhi, Martin Luther King y Abraham Lincoln, creo en una visión de igualdad y la justicia y la libertad y la democracia multirracial basado en la premisa de que todas las personas son iguales”, subrayó en medio de largo aplauso.

Creo, agregó, que no tenemos más remedio que seguir adelante, que todos nosotros que creemos en la democracia y los derechos civiles tenemos que contar una mejor historia… Así que si verdaderamente creemos esto, debemos continuar el camino de Madiba hacia la libertad.

Bajo el tema “Renovando el legado de Mandela y promoviendo la ciudadanía activa en un mundo cambiante”, la 16° Conferencia Anual de Mandela comenzó esta tarde con la presencia de personalidades de todo el mundo, entre ellas la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan y Graca Machel, la última esposa de Madiba.

En su discurso, Machel describió a su esposo y Obama como símbolos de la victoria sobre la adversidad y recordó, al igual que otros oradores, como el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, los buenos momentos que compartió con Mandela. Machel dijo que Madiba, como dicen de cariño los sudafricanos a Mandela, reconoció las limitaciones de los logros de su generación y subrayó que su legado se queda en las instituciones que estableció, como el Fondo para la Infancia de Mandela y la Fundación Mandela Rhodes, que “tienen sus bendiciones”.

La Conferencia, previa al Día Mundial de Mandela, que se celebra cada 18 de Julio desde 2009 en todo el mundo, atrajo a dignatarios y reconocidas personalidades, como Sir Richard Branson y la Princesa Carolina de Mónaco, así como a miles de ciudadanos de todas partes del planeta.

AL