Nayeli García

Irapuato.- La incertidumbre y la impotencia siguen presentes desde el primer día para las familias de Moisés Valadez, Alfredo Rayas, Nancy Cea, Maritza Rodríguez y Monserrat Frausto, quiénes salieron hace tres años a trabajar a un palenque en Villagrán y nunca más regresaron a casa.

En octubre del 2018, la noticia de su desaparición consternó a todo Irapuato, pues apenas el tema de los ‘desaparecidos’ empezaba a visualizarse en la ciudad, pues anteriormente se veía como una situación ajena a los irapuatenes, cuyos casos eran esporádicos.

Hoy en día la Comisión Nacional de Búsqueda tiene el registro de 338 personas que siguen desaparecidas en la ciudad, y de los 2 mil 236 reportes que ha tenido conocimiento desde 1964 a la fecha, mil 898 han sido localizados, 29 de ellos sin vida.

Este 21 de octubre del 2018, el Colectivo ‘A Tu Encuentro’ recordó la desaparición de este grupo de personas en donde a tres años de haber interpuesto una denuncia, no existe rastro de alguno de ellos, ni respuesta a los cientos de interrogantes de sus familiares.

“La desaparición de cinco personas nos conmueve a todo el Municipio de Irapuato, a tres años de su desaparición no tenemos rastro alguno de ellos. ¿Cómo puede ser posible que no nos den una respuesta, alguna señal de su paradero? Hay cinco familias sufriendo este dolor indescriptible, hay que ser empáticos ante el dolor de las familias de personas desaparecidas, el dolor es inmenso y no cesa, al contrario, cada día nos mata por dentro”, publicaron a través de las redes sociales del colectivo, que fue uno de los primeros en formarse en Irapuato.

La mamá de Nancy, cuyas hijas también la esperan compartió: “Hoy mi hija cumple tres años, tres largos años de angustia y desesperación y sin saber nada de ella, no sé hasta cuando, pero no pierdo la esperanza de tenerla de regreso en casa, porque yo sé que ella está viva, mi corazón me dice que ella está bien. La extraño tanto y sus hijas también a mi flaquita hermosa. Te amamos mi niña hasta muy pronto”.

La hermana de Alfredo, asegura seguir en pie de lucha hasta encontrar a su hermano, a través de este mensaje: “Esta es una pesadilla que a veces parece que nunca terminará, la desaparición de un familiar es algo que nadie entiende hasta que lo vive… es un mundo de emociones: rabia, tristeza y desesperación el no tener ni un rastro ni una señal y que las autoridades te vean y te digan que no es el único, que les dé una oportunidad que están aprendiendo.

“Ya tres largos años de incertidumbre y desesperación, y aún nada. A veces sientes ya no poder más, pero tienes que tomar la fuerza desde lo más alto y nunca soltarte de la mano de Dios para poder seguir adelante. Un abrazo enorme hasta donde te tengan cautivo junto a las cuatro personas que desaparecieron junto a ti ese 21 de octubre del 2018”.

La hermana de Maritza tampoco la olvida: “Hermana, tres largos años de no saber nada de ti, no sabes cuánta falta nos has hecho y todas las cosas que han pasado en tu ausencia, esto parece un sueño que ya quisiera despertar. Sólo le pido a Dios fuerzas para seguir, porque yo quiero volver a saber de ti, nunca te olvido, siempre estás en mis pensamientos hermana dónde quiera que estés, te amo y me haces mucha falta”, expresó.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda en Irapuato las colonias que más desaparecidos han reportados son la Morelos con 15 casos, Floresta y Valle Verde con 14 cada una, la Che Guevara con 11 y la San Roque con 9 casos.

