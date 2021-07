María Espino

Guanajuato.- Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Unión estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), aclaró que no acudieron a la reunión que tenían pactada con autoridades municipales de la ciudad de Guanajuato el pasado 22 de Julio porque nunca les informaron la hora del encuentro.

“Si dijeron que no asistimos, pero no dijeron que no nos hablaron (…) nos dijeron el día pero no nos dijeron la hora por la agenda que traían ellos, entonces yo les deje dos números de teléfono para ellos me marcaran, ahí fue dónde me dio el número de teléfono Jorge Anguiano de la Secretaria Particular (de Presidencia municipal)”.

Aseveró que él dejó dos números de teléfono en la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial capitalino (DMAOT) para que le avisaran la hora, pero nunca se las dieron. Por ello, después de la fecha pactada, buscaron a Jorge Anguiano, de la oficina del alcalde Alejandro Navarro, para solicitar una reunión directa con él y le informaron que el tema ya lo tiene la secretaria particular del Presidente municipal. Hasta ahora no les han dado alguna respuesta.

“No sé si les olvidaría, pero ellos tenían el compromiso de que nos iban a hablar para darnos la hora, nos dieron el día pero la hora no nos la dieron. Al día siguiente, o ese mismo día en la tarde, le habló la secretaria de la mesa directiva de la Unión y les dijimos oigan pero ustedes quedaron de darnos la hora”.

Dijo desconocer por qué nadie de gobierno municipal le ha dado respuesta, pues resaltó que lo único que buscan es regularizarse y poder trabajar bien con los grupos de personas que buscan liberarse de las adicciones a las drogas.

“Nosotros no les estamos pidiendo nada, a lo menor el señor (alcalde) trae una mala información, no sabe ni quienes somos. Desconoce muchas cosas, porque el alcalde dice que éramos gente de fuera y queríamos invadir Guanajuato con este tipo de lugares, que nos lleváramos a nuestros marihuanos a otros municipios a rehabilitarlos. Somos una Unión estatal con grupos de Guanajuato. Desafortunadamente, el alcalde no conoce, no sabe y si dio unas declaraciones muy fuertes”.

Además, Nicolás Pérez dijo que sólo aguardan una semana para ver si por parte de gobierno capitalino los buscaban y daban respuesta a su solicitud de reunirse. De lo contrario, buscarán otras opciones para poder regularse, incluso mencionó que ellos no han esperado tal reunión y desde hace algunos días comenzaron a ingresar a DMAOT algunos documentos que les solicitaron para comenzar los procesos de regularización.

Pérez también resaltó que las autoridades capitalinas son las únicas con las que han tenido problema para entablar diálogo, pues aseveró que en otros municipios en los que tienen presencia han comenzado a trabajar de manera coordinada.

“Nosotros vamos a seguir trabajando. Sabemos de antemano que hay protocolos para todos los permisos. Nosotros vamos a trabajar y estar buscando la manera de tener la documentación que nos exigen, pero si les pedimos el apoyo, que nos conozcan. En otros municipios tenemos muy buena comunicación con los alcaldes de los municipios y aquí la verdad el alcalde dio declaraciones muy fuertes de que a él no le interesan los otros municipios, pero sí deberían interesarles porque somos todo Guanajuato”.

