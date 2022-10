Fraccionamientos edificados de manera reciente en la zona conocida como La Charca, al poniente de Salamanca, corren el riesgo de inundarse

Cuca Domínguez

Salamanca.- Fraccionamientos edificados de manera reciente en la zona conocida como La Charca, al poniente de Salamanca, corren el riesgo de inundarse si no cumplen con las especificaciones que solicitan dependencias como Protección Civil estatal y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por estar cercanos a canales y al río Lerma, así como por ubicarse en zona identificada por encharcarse, adelantó el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores.

“En aquella zona se están construyendo fraccionamientos. Hay que decir que sí cuentan con los permisos del Ayuntamiento, pero también es cierto que dentro de éstos se establecieron condiciones, no es solo de llegar y construir. Aquí concurren por la cercanía con el río Lerma, según dijeron la CONAGUA e incluso el Estado a través de Protección Civil”, dijo.

El municipio ha recibido oficios que vienen de parte de Protección Civil y de CONAGUA. En ellos piden que Salamanca, en colaboración con ellos, inicien investigaciones sobre estas construcciones. De hecho, trascendió que esas medidas no solo aplican para esa zona, sino que es con todos los fraccionadores que aunque tengan sus permisos, deben de cumplir con las especificaciones que se les pidieron.

Podrían suspender las obras de los fraccionamientos

Dijo que esto no llevará a un cierre inmediato de las obras donde se están construyendo nueva viviendas. Lo que se hace es invitar y revisar de acuerdo a la ley, cuales son los requisitos que pidieron y cuáles se han cumplido. “En el caso de que no estén cumpliendo; nadie por encima de la Ley y al final se tomarán las decisiones correspondientes. Podría ser una suspensión de las obras, una llamada de atención o lo que corresponda conforme a la Ley”.

García Flores dijo que Protección Civil estatal está pidiendo que se revise el nivel en el que se construyeron las viviendas.

“En ese sentido apenas están las investigaciones. Este gobierno no tolerará ninguna de estas cuestiones porque ya lo dijo el alcalde César Prieto Gallardo, se trata del patrimonio de las personas, adquirir una casa es una inversión de toda la vida, los salmantinos merecen tener la seguridad jurídica de lo que van a adquirir. En este momento no se puede hacer nada por lo que ya se hizo atrás, pero lo que se haga en esta administración será apegado a la Ley y si los fraccionadores no lo quieren hacer, se tomarán las medidas necesarias”, concluyó.

