Nuevo terremoto en Califormia, 7.1 grados esta vez

Esta noche se registró otro sismo en el estado de California, Estados Unidos, los sistemas Sismológicos Mundiales lo han medido en 7.1 grados escala Richter

Ciudad de México.- Hace apenas unos minutos, otro movimiento telúrico derivó en un terremoto que alcanzó los 7.1 grados Richter, según informan medios internacionales. Se trata de la actividad sísmica de mayor intensidad registrada en lo que va de la semana en esta región.

Usuarios de redes sociales reportan que la actividad llegó a sentirse hasta Tijuana, Baja California.

We’re having dinner at the highest building in the Coachella valley… #EarthquakeLA #Aftershock pic.twitter.com/VDvTQ9XmcK

— mcgregor (@jeffreymcgregor) July 6, 2019