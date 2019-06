‘Nuevo rostro’ del parque atrae fiestas… sin permiso

El Parque Morelos fue escenario de una fiesta infantil el pasado sábado; el espacio no se contempla dentro de las disposiciones administrativas del Municipio

Luz Zárate

Celaya.- El Parque Morelos pasó de ser un lugar lúgubre a ser un sitio donde se reúnen las familias celayenses, en el que, incluso, se realizó una fiesta infantil el pasado sábado… Sin embargo, este espacio no está contemplado dentro de las disposiciones administrativas que emite el gobierno municipal como una de las zonas permitidas para la realización de eventos públicos o privados.

Es importante regular este sitio que recientemente se remodeló y que se está convirtiendo en un espacio de esparcimiento, porque de lo contrario cualquiera podría realizar una fiesta particular, tal como lo hizo la exoficial mayor, Wendy Muñiz, quien en diciembre del 2017 organizó su fiesta de cumpleaños en la Casa del Diezmo; o como lo hizo una pareja que llevó a cabo su boda en el kiosco de La Alameda en diciembre del 2015.

En las disposiciones administrativas, para aplicar en el 2019, se especifican los pagos que harán los ciudadanos por la renta de algún espacio público, pero entre éstas no se contempla la renta del Parque Morelos, en la zona recién rehabilitada.

Y es que el sábado se realizó una fiesta infantil en la parte central de este parque y otras personas que acudían al sitio comentaban entre sí que es un buen lugar para reuniones familiares o realización de eventos públicos.

El gran cambio

Hace un par de años este parque lucía deteriorado en su infraestructura, descuidado en las áreas verdes, el piso (los adoquines que había anteriormente) estaba completamente roto, sin buena iluminación, se presentaban varios robos al día y era un sitio donde acudían hombres para molestar a las mujeres y niños.

En la actualidad luce diferente, se realizó una remodelación que contempló toda la zona arbolada, de juegos, áreas verdes, pisos, y hasta colocaron una fuente danzarina en la que diariamente los niños asisten acompañados de sus padres. Esta obra aún no ha sido inaugurada por las autoridades municipales.

“No está mal que realicen una fiesta aquí en el parque, al contrario, le da vida. Aquí lo importante es que todo lo que no prohíbe la ley, está permitido. Entonces eso quiere decir que cualquiera puede venir a hacer una fiesta, ¿lo pueden hacer? De por sí tuvieron que pasar años para que se mejorara la imagen e infraestructura de este sitio y ahora vienen y lo usan como sea”, señaló Eduardo Jauregui, vecino de la zona.

En la pasada administración, la Comisión de Gobierno y Reglamentos aprobó la posibilidad de rentar los espacios públicos para eventos sociales, empresariales y artísticos, entre los que están la Casa de la Cultura, Casa del Diezmo, el Kiosco de la Alameda, la explanada del Parque Morelos (en este rubro no se contempla la zona de las áreas verdes) y el Puente Tresguerras. Pero no se contempla la nueva zona del parque Morelos.

El reglamento

En la pasada administración se aprobó la renta de algunos espacios a través de una disposición administrativa para el uso, operación y conservación de bienes del patrimonio municipal de uso público y privado.

Dentro de esta disposición administrativa se consideró que los costos serán definidos por la Comisión de Hacienda, dependiendo de cada evento, los horarios y días, además requieren el aval de los responsables de cada sitio, cubrir una garantía en caso de algún desperfecto y hacer la solicitud cuando menos 45 días antes del evento, así como definir los cuidados que se deben de tener para el uso de los inmuebles.

Bajan ventas en 50% por las obras

A una semana de que empezaron las obras en la calle Morelos, y que se cerró el paso vehicular en el tramo de Allende a la Calzada Independencia, los comercios de la zona ya comenzaron a resentir la baja en las ventas.

El pasado fin de semana se esperaba un ligero incremento en las ventas debido a la festividad del Día del Padre, sin embargo, hubo más del 50% de reducción de los compradores comparado con el año pasado.

“El Día del Padre no genera tantos compradores como el Día de las Madres, pero aún sí esperábamos más asistencia de la que tuvimos, esto, yo creo que es porque hay mucho tráfico, no hay por donde pasar, no hay donde estacionarse… en pocas palabras es un caos”, señaló Efraín Martínez, vendedor del Mercado Morelos.

También los negocios establecidos han notado disminución en la asistencia de compradores y aunque, en su mayoría, reconocen que será un beneficio futuro, para muchos es complicado el cierre de la vialidad, por lo que exigieron a las autoridades cumplir con los tiempos establecidos en el contrato de la obra y no prolongarla como ha pasado regularmente en la obra pública municipal

Estas obras son parte de la sexta etapa de rehabilitación del Centro Histórico y se pretende que estas concluyan el próximo 23 de septiembre.