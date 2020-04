Nuevo iPhone SE llega al mercado en menos de 11 mil pesos

Redacción

México.- Luego de una actualización, desde ahora se podrá enviar mensajes directos de Instagram desde la computadora para facilitar el uso de la aplicación.

En esta misma instancia será posible crear chats grupales, responder a las historias y enviar comentarios a otros usuarios desde sus páginas de perfil o compartir publicaciones desde el feed a través de mensajes directos.

La red social de imágenes, propiedad de Facebook, ya había anunciado anteriormente que se encontraba desarrollando la función de mensajes directos en su versión web y esta característica se probaba en un número reducido de cuentas.

Hay una función muy interesante que aún no llegó a la versión web y que es la posibilidad de ver los vivos, pero existe una opción para hacerlo y que es descargando un complemento para Chrome.

La etiqueta ‘En casa’ se lanzó a Instagram tras la implementación de la cuarentena y se volvió en uno de los stickers más utilizados por los usuarios para ilustrar sus historias.

*Sliding into your DMs*

Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv

— Instagram (@instagram) April 10, 2020