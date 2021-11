En 15 de julio del 2020, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confirmó que había decidido coordinarse con las autoridades federales en las reuniones que se establecen a diario a fin de revisar la situación de violencia en el estado. “Nos queda claro que es a través del Gobierno federal, en cuanto más unión y comunicación haya, más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales; por eso mi cambio de postura”; además rechazó que las mesas de coordinación “no abonaban nada a la construcción de la paz”.

En el ejercicio llevado a cabo en el Congreso del Estado, el viernes pasado, que el coordinador de la bancada del PAN, Luis Ernesto Ayala Torres, puso el pecho “aduciendo” que con la información entregada por Cabeza de Vaca existen resultados que se deben reconocer. Con un “mínimo de voluntad política” de parte de Paseo de la Presa con sus estrategas, se pudo aplicar una nueva política de seguridad en el estado que le permitiría a DSRV incluso prescindir del titular de la SSPE, quien simplemente ha servido para enredar los quesos o lastre en tres años.

Posiblemente si las representaciones partidarias opositoras al partido conservador PAN en el Congreso de Guanajuato le suben un poco a su mira podrían hallar al responsable de la inseguridad en el territorio guanajuatense: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien ya está transitando en el cuarto año del sexenio que le corresponde gobernar y todavía no ofrece los resultados positivos contra la delincuencia para establecer la paz social prometida durante la campaña electoral 2018.

Llamar a cuentas para que informe respecto de la inseguridad como el suministro de la seguridad pública a los guanajuatenses, al secretario estatal del ramo, Alvar Cabeza de Vaca, resulta para los opositores de Morena, PRI, PVEM y MC, tropezar con la “misma piedra” desde hace tres legislaturas. El titular de la Seguridad Pública del Estado (SSPE) lo han sostenido en el cargo porque personifica el más grande de los parapetos del partido del poder del estado, un subordinado que recibe las críticas hasta insultos, “sin pena ni gloria”, ni resuelve los problemas.

En ese sentido o el juego perverso de quien ostenta el poder, la sesión de trabajo entre once diputados de los 36 que conforman la Soberanía de Guanajuato sirvió para el momento, incluso “amortiguar” las críticas, cuando la violencia y la impunidad aprietan y se incrementan los delitos en especial el de homicidio doloso que, durante el mes de octubre, presentó su peor rostro aderezado con ataques a los policías y tránsitos en algunos municipios, con el sello añadido de la presentación airosa en redes sociales de un grupo delincuencial con una “patrulla y armas oficiales” retando a otros.

En esa tesitura, el subordinado del mandatario estatal “cumplió” con su cometido, aunque no a los guanajuatenses, a quienes no ha entregado buenas cuentas ni les ha servido como mandatan las leyes. Entonces es el momento en que los opositores cambien su metodología, táctica o receta “tan sobada” de querer hallar en las “comparecencia de Cabeza de Vaca” una posibilidad de dialogar para mejorar la seguridad pública en el estado, ni siquiera provocar el vínculo mínimo entre el gobierno estatal con los 46 ayuntamientos a fin de recrear un proyecto único de seguridad pública.

De la buena voluntad

El propósito del partido albiazul con su eterno secretario de Seguridad Pública para resistir y responder a los embates de sus opositores, no significa que no se le pueda llamar a cuentas, ni que no se le responsabilice por sus errores u omisiones cometidas. Si le piden al Gobierno del Estado informar sobre las condiciones de inseguridad y las medidas que está aplicando a fin de encarar el grave problema, y como sujeto obligado “no se digna” en entregarla, máxime que si lo requiere la representación popular, existen diversos cauces legales a fin de transitar en la búsqueda de la información.

Además, los diputados locales tienen la denuncia pública y sus aliados para llevar a cabo la socialización con sus reproducciones en múltiples foros. Ahora, resulta más saludable para el ejercicio público, en medio de la sociedad, notificar a los gobernados las razones por la cuáles en la primera etapa del sexenio 2018-2024 no fue posible el “suministro” de seguridad pública más allá de las justificaciones que se han utilizado como respuesta a la carencia de seguridad. La federación y municipios.

Necesario en el debate

El suministro de la seguridad pública es una “cuestión de Estado” y por tanto corresponde a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) proporcionarlo; sin embargo, cada instancia tiene sus responsabilidades. O sea, las partes se necesitan, aunque en esta cadena los más fuertes se han servido de los más débiles para justificarse: el municipio es el “chivo expiatorio” del Gobierno del Estado y las entidades integran una plataforma de culpas para la Federación. Amigos y enemigos tienen vela prendida en esta realidad.

A la oposición legislativa debe alguien de avisarle que los inquirimientos hechos a Cabeza de Vaca Appendini no serán respondidos.

En los 8 años previos tampoco los respondió y de autocrítica que le exigen es su misión imposible, porque ni es su estilo ni tampoco lo ha practicado. Lo suyo es la defensa de la posición que su jefe en turno le ha ordenado. Es como pedir “peras al olmo” mientras sus aliados panistas prefirieron el silencio, porque calladitos se vieron más modositos, convidados de piedra. Ora si, faltaron los panistas ideológicos para hacerle el paro al muchacho de DSRV, que antes fuera de Miguel Márquez Márquez.

Colofón de una reunión sin resultados. El secretario, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, aprovechó el escenario impuesto por el Congreso del Estado, a fin de comunicar que la famosa patrulla que “lució” en un video un grupo criminal con logotipo de las FSPE todavía no ha sido localizada.

El subordinado del mandatario Rodríguez Vallejo, reiteró que no tiene reportado ningún robo de sus vehículos; reconoció que es una patrulla, pero no suya, “estamos trabajando en la localización de la misma en el estado de Guanajuato. Repito con énfasis: no tenemos ningún robo de patrulla que sea de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado”.

No hubo ni vencidos ni vencedores en la lucha interpartidaria en el Congreso Local. Eso sí, los guanajuatenses no tienen información de la inseguridad que padecen ni de la seguridad pública que deben de otorgarles, mientras los políticos se enfrascan en sus pleitos partidarios: unos, tratan de callar los hechos y sus consecuencias; otros, pretenden exhibir a los encargados de proporcionar la seguridad pública.