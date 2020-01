Nuevo comisario deberá contar con valores y tacto para tratar a elementos: Alcalde

Manuel García Gallegos

Manuel Doblado.- Los alumnos de la escuela primaria ‘Hermenegildo Galeana’ de la comunidad San Pablo, ya disponen de un comedor comunitario.

Con este comedor, que fue puesto en marcha por la presidenta del DIF municipal, Marisol Ramírez Vargas, se benefician más de 50 familias.

Así fue expresado por la propia titular del DIF municipal. En el evento de apertura del comedor, estuvieron presentes también autoridades del DIF estatal. Marisol Ramírez dijo que este programa se trabaja en conjunto con padres de familia.

“Se busca que los alumnos puedan comer sanamente, es por ello que la participación de los padres de familia es fundamental para cumplir con el objetivo”.

Marisol Ramírez Vargas agradeció al DIF Estatal su intervención “para traer a Manuel Doblado obras que impactan y que desarrolla la asistencia social”.

También mencionó que “con una buena alimentación para nuestros niños, podemos prevenir problemas futuros, porque cuando la alimentación no es buena, las medicinas no son suficientes y cuando la alimentación es buena, las medicinas no son necesarias”.

