Nueve heridos en un tiroteo en Toronto, el atacante murió

El tirador se suicidó sin embargo atacó antes a la policía que llegaba a atender el reporte

AFP

Toronto, Can. – Un hombre armado abrió fuego el domingo en la noche en el área central de Toronto, Canadá, hiriendo a nueve personas, incluyendo a una niña, antes de resultar muerto, según reportó la policía.

La policía de Toronto informó que respondieron a una llamada alrededor de las diez de la noche en el distrito de Greektown.

“La condición de las personas heridas aún se desconoce. Una niña se encuentra entre las nueve víctimas”, señaló el departamento de policía en un tuit.

La policía aclaró que en la cifra de nueve víctimas no está incluido el tirador.

Global News citó a una fuente policial que afirma que al parecer el sospechoso abrió fuego contra la policía antes de suicidarse.

Testigos relataron a medios locales que oyeron unos veinte disparos y el sonido de un arma que fue recargada varias veces.

El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, escribió un tuit en solidaridad con las víctimas: “Mi corazón está con las víctimas y los familiares de este horrible acto de violencia armada en Toronto. Gracias a todos los que respondieron con rapidez y ayudaron a todos los afectados”.

Canadá históricamente ha tenido bajos niveles de violencia armada, sobre todo si se compara con los altos índices de su vecino del sur: Estados Unidos.

BREAKING: Multiple people shot on Danforth Av in Greektown. Victims are spread across many blocks. pic.twitter.com/PvobE1so81

— Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) July 23, 2018