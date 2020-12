Roberto Lira



Celaya.- Personal de Protección Civil nuevamente colocó cinta restrictiva en el jardín principal y otras zonas públicas para evitar la aglomeración de personas.

Al activarse el color rojo en el Semáforo Estatal de Reactivación, se realizó la clausura del Jardín Principal, la Calzada Independencia, el jardín de San Agustín y la Alameda Hidalgo.

El personal de Protección Civil restringió el uso de bancas y el paso de personas por estos lugares con cinta delimitadora como se ha hecho en otras fases de la pandemia y a la cual se ha regresado por los altos números de contagios de Covid-19.





El titular del área, Luis Ramón Ortiz Oropeza, explicó que estas medidas se realizan a fin de que las personas no encuentren un lugar donde permanecer un largo tiempo y esto genere una alta concentración de gente.

“Lo que no queremos es que haya lugares donde la gente pueda permanecer sentada, eso es lo que no se está permitiendo (…) En el jardín los boleros pueden seguir trabajando”, comentó el director de Protección Civil.

El funcionario señaló que las personas que sean sorprendidas quitando o rompiendo las cintas podrían ser sancionadas, ya que este artículo es considerado como un bien municipal.

“El mensaje que nos manda ahí la población es que no están comprendiendo lo que queremos nosotros como gobierno municipal. Y el resto de los comercios que están participando con nosotros están respetando pero la gente es la que no está comprendiendo la magnitud de la enfermedad. No dimensionan, no ubican como está la capacidad hospitalaria, como están saliendo cada vez más casos positivos”, comentó Ortiz Oropeza.

La restricción se mantendrá al menos hasta el 10 de enero, sin embargo, de continuar la fase roja en el semáforo se mantendrán las cintas.