Nuevamente blindan instalaciones de la RIAMA

Salamanca.- Elementos del Ejército Mexicano, La Guardia Nacional y de Seguridad Física de PEMEX blindaron las instalaciones de la refinería ‘Ing. Antonio M. Amor’, cerraron el paso por la calle Faja de Oro, Tierra Blanca y controlaron el acceso por la carretera estatal Salamanca-Juventino Rosas, en un operativo que se dijo de manera oficial es de rutina para el resguardo de las instalaciones federales, sin embargo se ha informado que hubo una amenaza contra las instalaciones federales, versión que hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado.

A partir de las 6 de la mañana de este viernes el despliegue de efectivos militares los llevó a rodear las instalaciones petroleras, controlar el paso de peatones y automovilistas, en lo que llamaron un operativo de rutina que solo pretende reforzar la vigilancia de las instalaciones federales, igual que el que se realizó el pasado 22 de junio y tuvo una duración de poco más de 8 días.

En este caso se informó que los efectivos federales desplegaron el operativo este día, pero no hay fecha de terminación, “hasta que lo mandos militares así lo consideren”, dijo uno de los efectivos militares.

De acuerdo a versiones de trabajadores petroleros, el despliegue de vigilancia no les impidió ingresar a laborar, “ya estamos acostumbrados, ya sabemos los requisitos que debemos de cumplir para ingresar a las instalaciones federales empezando por la identificación, uniforme y lo que no debemos o podemos ingresar y hoy con este operativo como pasó con el anterior, no se puede llevar en vehículo a las instalaciones federales, tenemos que llegar a pie o en transporte de la empresa”, precisó un petrolero.

Además se ha informado que éste despliegue de fuerzas federales, no ha afectado a operación de la refinería, esta trabaja en sus 53 plantas de proceso sin ningún contratiempo.

