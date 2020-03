Nueva York alista Guardia Nacional contra Covid-19

Agencias

Washington.- El proceso de primarias demócratas está visto para sentencia y el ex vicepresidente Joe Biden siente el peso de la candidatura presidencial en sus hombros. La mínima duda que quedaba sobre si Biden sería el rival de Donald Trump en las elecciones de noviembre se disipó tras su victoria aplastante en el ‘minisupermartes’ de ayer, en el que no dio opción de resurrección a un senador Bernie Sanders urgido de demostrar que aún tenía alguna opción de triunfo.

El camino de Sanders se estrechó tanto que está prácticamente desaparecido. Su mejor baza era hacer un buen papel en Michigan, lugar en el que en 2016 renació con una remontada aplastante en un estado bisagra en las presidenciales. Biden, que lleva una marcha marcial imparable desde hace un par de semanas, no le dio opción: no sólo se llevó Michigan, sino que lo arrasó en Missouri y lo vapuleó en Mississippi, en este último llevado en volandas por un masivo voto afroestadounidense. Al cerrar la edición, no se tenían resultados de los otros tres estados: Dakota del Norte, Washington e Idaho.

Las señales son nefastas para el senador proclamado socialista. Es cierto que todavía queda 62% de delegados por repartir y que la diferencia en el número de apoyos tampoco es tan abismal, pero desde el ‘Supermartes’ de hace una semana la tendencia de Sanders es a la baja, con encuestas nacionales que lo sitúan cerca de 20 puntos por detrás de Biden, y con un margen de maniobra ínfimo con un calendario electoral poco propicio.

En vistas de los malos resultados Sanders decidió no salir a valorar la situación en la noche electoral, lo que desató versiones sobre el fin de su candidatura. Sus asesores, sin embargo, aseguraron que está listo para el debate del domingo que, por cierto, se verá afectado por la crisis del coronavirus: los organizadores decidieron que se hará sin público.

El Covid-19 también tocó a la noche electoral de ayer, obligando a cancelar la fiesta que Biden tenía preparada para evitar contagios. Volvió a Philadelphia, donde tiene su sede central, y de ahí se erigió como un líder presidenciable, comedido, cortés, refinado y unificador.

“Necesitamos un liderazgo presidencial que sea honesto, honrado, confiable y firme”, dijo el exvicepresidente, “y me esforzaré por dar a la nación este liderazgo”. El mensaje de Biden estaba pensado para dejar claro que las primarias se acabaron, que venció. Y lo primero que debe hacer es unir al partido, extremadamente dividido en las almas que representa él [la moderación] y Sanders [el progresismo]. “Quiero agradecer a Bernie Sanders y sus seguidores por su incansable energía y su pasión. Compartimos un objetivo común. Y juntos vamos a vencer a Donald Trump. Lo derrotaremos juntos”, exhortó Biden.