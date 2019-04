Nueva reforma educativa va al Senado

Diputados aprobaron la controvertida y maldita reforma a artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución, la mayoría de los votos en contra vinieron del PAN, impulsados por Juan Carlos Romero Hicks

Notimex

México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y particular con mayoría calificadas reformas a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, con un controvertido décimo sexto transitorio, bautizado por priístas como “maldito”, pues podría derivar en venta de plazas.

Tras un largo debate, el Pleno avaló en lo particular el dictamen con 356 votos a favor, 61 en contra y dos abstenciones, en medio del júbilo y grito morenista : “¡Ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó”. La mayoría de los votos en contra vinieron del PAN, impulsados por Juan Carlos Romero Hicks, senador de Guanajuato.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, llamó a no desconfiar o descalificar la nueva reforma educativa, que calificó de vasconcelista. “Hay que ponerlo en sus términos, esta reforma es un logro histórico que honra a los caídos y a los perseguidos en la larga lucha del magisterio”, sostuvo.

El panista Felipe Fernando Macías Olvera acusó que con esta reforma Morena brinda su alianza con grupos sindicales. “Con esta reforma, Morena y el presidente se rinden ante la CNTE y trastoca el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. Advirtió que no permitirán el regreso de la corrupción a la educación, por lo que defenderán la evaluación docente, de ingreso y de promoción.

Además que los maestros pueda hacer una carrera basada en méritos, en logros, en capacidades y no en estar quedando bien con líderes sindicales: “este dictamen que hoy se nos presenta dejan la puerta abierta de que podemos regresar al régimen, donde un puñado de líderes sindicales decidía quién era maestra y quién no, donde un puñado de líderes sindicales decidían cómo se manejaba la nómina magisterial”, aseveró.

En la discusión, el morenista y exlíder de la sección 22 de la CNTE, Azael Santiago Chepi, advirtió que con la reforma del año 2013 de Enrique Peña Nieto se responsabilizó a los maestros de las fallas del sistema educativo, y acusó que la corrupción fue generada por quienes gobernaban, el PRI y quienes lo antecedieron, el PAN. Votó en contra.

Por el PRI, Dulce María Sauri Riancho apoyó el dictamen, pero alertó el riesgo del regreso a prácticas opacas y discrecionales en la asignación de plazas. “El concepto proceso de selección es una definición vaga y ambigua. Debería establecerse el concepto concursos para el ingreso”, sentenció. Advirtió que “el diablo está en los detalles, y ahora que hablamos de benditos y de malditos, tengamos que decir que en esta legislación secundaria se requiere refrendar el compromiso con el interés superior de la infancia”.

El PAN coincide con el problema de la posibilidad de venta de plazas en el control del magisterio, pero también acusan que esta reforma se aprueba sin fondos, y no tendrá recursos porque no tuvo un impacto presupuestal. Insisten que no deroga la ley de Peña Nieto, sólo es un “engaño para los maestros que votaron por López Obrador”.

En tanto, el diputado de Morena, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, afirmó que Morena no va a tolerar el regresar al pasado y señaló que hoy es un día histórico en donde echaron atrás la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto y se terminó con la oscuridad del Sistema Educativo Nacional que tanto daño hizo a los maestros.

Su compañero de bancada, Iran Santiago Manuel llamó hipócritas a panistas y afirmó que la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto no se abroga en su totalidad porque aún mantiene aspectos laborales. Reconoció el esfuerzo de los maestros que resistieron en las calles y arriesgaron sus vidas.

El dictamen se turnó a la Cámara de Senadores. El presidente celebró este paso y rechazó que signifique dar control sobre las plazas al magisterio ni al sindicato porque “se tienen que entregar de acuerdo a los méritos” pero dando “preferencia a los egresados de las normales”, para que cualquier profesionista no pueda ser maestro. Afirmó que la anterior reforma educativa, al igual que la fiscal, laboral y energética, lo único que buscó fue la privatización y no la calidad.

AL