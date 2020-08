Nueva manera de educación debe ser la oportunidad de acercamiento entre los padres e hijos: Obispo

Roberto Lira

Celaya.- Ante los retos de la educación a distancia que inicia este lunes, no solo se debe tener en cuenta las ciencias y materias tradicionales, sino también la educación para la paz, señaló el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

Este lunes dará inicio el ciclo escolar 2020-2021, el cual debido a la pandemia de Covid-19 será a distancia, a través de la televisión y plataformas digitales, lo cual, el prelado señaló que no es lo más óptimo, pero es lo que se tiene que hacer para prevenir los contagios.

“No hay más, yo creo que se están haciendo esfuerzos y digo pobres papás que salen a trabajar y tienen que estar con los niños, va a ser pesado para los papás yo creo que se van a comenzar también valores que los papás estén atentos a los estados de sus hijos; no sería lo mejor, pero es lo que se puede hacer”, comentó Castillo Plascencia.

Asimismo, el obispo de Celaya resaltó que esta nueva manera de educar, debe verse como la oportunidad de un acercamiento entre los padres y los hijos donde se compartan los valores y haya una educación para la paz.

“Yo creo que es importante no solo aprender ciencias, sino aprender el arte de vivir, una verdadera educación que tome en cuenta también la educación para la paz, para la concordia, para el ser positivo dentro de nuestra comunidad, que no nos quedemos solo en aprender ciencias para tener más dinero, no, para mejor vivir, para la convivencia, ojalá que sí se ponga ese esfuerzo”, comentó el prelado.

Señaló que esta medida deberá ser tomada con responsabilidad por los padres de familia y ser conscientes de que las clases presenciales regresarán hasta que el Semáforo Estatal para la Reactivación sea verde.