El cineasta leonés Arturo ‘Chango’ Pons es socio de la Novato Skate School, que pretende dar un espacio a los niños que quieren patinar

Ivonne Ortiz

León.- ‘Novato Skate School’ demuestra que el mundo skate se aprende mejor desde pequeños. En la escuela ubicada sobre Paseo de Jerez y Mariano Escobedo, niños de 5 a 12 años aprenden a patinar sobre rampas pequeñas hasta hacer un flip 360.

Este espacio fue creado en mayo por tres patinadores leoneses, entre ellos el director de cine Arturo ‘Chango’ Pons, quien también es socio de la marca Novato Forever. Él cuenta que la escuela de patinetas surgió de la necesidad de buscar un lugar cómodo “para enseñarle a los chiquillos a patinar”.

Como su marca lo dice, el proyecto va dirigido a novatos que tienen ganas de aprender. Aquí comenzarán por estabilizarse en la patineta hasta llegar a hacer trucos.

“Encontramos este espacio, pusimos unas rampas. Sobre todo a chicos y chicas que quieren empezar”, afirma.

“La verdad es que hay muchos niños y niñas, mitad y mitad. Ahorita el skate tiene un boom por las olimpiadas y también por la pandemia, porque los chiquillos cuando estaban encerrados se ponían a ver videos y seguramente ahí empezaron a ver como niños de su edad empezaron a patinar, yo creo que eso les llamó la atención”, cuenta el ‘Chango’ Pons a Correo.

En la escuela participan chicos de entre cinco y 12 años. Foto: Ivonne Ortiz

Mientras el instructor explicaba la historia de la creación de esta escuela, los niños subían y bajaban las rampas con sus pequeñas ‘tablas’.

El más pequeño de la clase es Dani y tiene cinco años. Llegó acompañado de su mamá y su otro hermano pequeño, quien también toma clases. Esta escuela se convirtió en la distracción perfecta para los menores ahora que estaban de vacaciones. Pons comenta que les gustó tanto la práctica que siguen yendo ahora que regresaron a clases.

Novato Skate School pretende dar el espacio seguro que no tuvieron los patinadores locales en su momento. Ellos aprendieron con caídas en el Parque Hidalgo o en los parques skate. Además, en la misma tienda les prestan las patinetas en caso de no tener una.

“Lo que queremos es que poco a poco el deporte del skate sea más seguro porque quizás el espacio donde estás practicando no es seguro en cuanto a bajadas y los que están empezando pueden hacerse daño. Lo que intentamos aquí es que aprendan sin hacerse daño y eso hace que también ellos y ellas disfruten más del deporte”, explica.

Aprenden de los mejores, entre ellos la leonesa Alexa García

La patinadora leonesa Alexa García. Foto: Ivonne Ortiz

Otra de las cualidades que tiene la escuela es que las clases son impartidas por skates profesionales como Carlos Reyes ‘El Sill’ y Alexa García, patinadora de la colonia Agua Azul que ha representado a México en países como Brasil, Inglaterra, Perú y Colombia.

“Quienes están dando clases aquí son profesionales, aquí está Alexa García, que es de las chidas. También está Carlos Reyes ‘El Sill’”, dice Arturo.

Alexa tiene 22 años, pero practica skateboarding desde que tenía 12. Su gusto comenzó por la inspiración de su hermano, sin saber que tiempo después reflejaría un talento impresionante que la llevaría a Río de Janeiro en la preselección olímpica de skateboarding para participar en el World Championships de Street League, en el 2019.

“Comencé a patinar por mi hermano, empecé a competir nacional luego internacional, representé a México en Perú, en Colombia, en Londres, en Brasil. Es algo que me gusta, me fluye. No me cuesta nada enseñar un poco de lo que sé. A los niños les gusta el espacio y van haciendo amigos”, comenta.

Sobre el espacio que se ha abierto para las mujeres en el mundo skate, Alexa reconoce que “ahora ya es un 50/50. Porque cuando yo empecé me tocó estar con chicos más grandes, me juntaba con ellos y ya poco a poco empezaron a llegar más niñas”.

Foto: Ivonne Ortiz

La patinadora profesional recuerda que ella tuvo que aprender a golpes y caídas, por eso reconoce la labor de la Novato Skate School.

Por último aconsejó a todos aquellos que tienen curiosidad por aprender a patinar, a no desertar.

Tras sufrir una operación en donde le injertaron un ligamento en la rodilla que la mantuvo en reposo, la patinadora valoró su cuerpo y sus cuidados. Por eso llamó a disfrutar cada etapa del skate “con o sin patrocinio, si te gusta patinar hazlo solo por ti”, concluyó.

