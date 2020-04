Notifican a 95 % de comercios no esenciales cerrar durante cuarentena

Yadira Cárdenas

Salamanca. – El Director de Fiscalización y Control, Agustín García Becerra, señaló que el 95% de comercios no esenciales han sido notificados para que cierren durante la contingencia sanitaria, de los cuales el 85% han acatado la instrucción y se va avanzando cada día, hasta el momento solo se ha registrado una clausura por este tema en espera de no llegar a más con el apoyo de los comerciantes, ya que no habrá segundas oportunidades al tratarse de un tema de salud.

El funcionario municipal informó que se han estado intensificando las acciones para que los comerciantes acaten las medidas sanitarias por el Covid19, sin embargo, algunos de los responsables de comercios no esenciales no acatan estas indicaciones que, dijo, no son de la administración municipal, son del sector salud federal y es por la salud de todos.

“Desgraciadamente no acatan las medidas que por decreto deben cerrar por no ser esenciales y así vamos a estar todos los días, no habrá segunda oportunidad, quien no acate será clausurado, se tienen algunos renuentes que cierran unos días y vuelven a abrir”.

Destacó que hasta este día se han entregado 2 mil 500 notificaciones para el cierre de negocios no esenciales en la cabecera municipal que representa el 95% de estos negocios, de los cuales el 85% han acatado la recomendación y se siguen sumando.

Hasta el momento solamente una tienda de artículos de oficina ha sido clausurada al no acatar la recomendación, y se espera que no se sumen más clausuras, con la participación de los comerciantes, además de mencionar que las multas por este motivo se estarán definiendo en su momento, “sabemos que es una situación complicada, están buscando otras alternativas de ventas, en línea, con apoyos de grupos, entre otros”.

G.R