‘Nosotros’ al frente de la taquilla en EEUU y Canadá

Los Angeles. – La película de terror ‘Us’ tuvo un exitoso fin de semana de estreno que le permitió quedar al frente de la taquilla en salas de Estados Unidos y Canadá, según las cifras preliminares dadas a conocer el domingo por la empresa especializada Exhibitor Relations.

Este thriller, en el cual los miembros de una familia estadounidense se enfrentan a sus dobles malvados, recaudó 71.1 millones de dólares entre el viernes y el domingo en Estados Unidos y Canadá, uno de los mejores comienzos en la historia de una película de este tipo. Representa un nuevo éxito para el director Jordan Peele, cuya primera película de terror, ‘Get Out’, le valió un Oscar al mejor guión original en 2018.

‘Us’ desplazó del primer lugar a ‘Capitana Marvel’, en la que Brie Larson interpreta a una expiloto de élite con superpoderes y que estuvo durante dos semanas al frente. Tras recaudar 34.3 millones de dólares el fin de semana, la cinta de superhéroes ya lleva casi 910 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

El tercer puesto, con 8.8 millones de dólares en tres días, fue para la película de animación de los estudios Paramount ‘Wonder Park’, en la que cobra vida el parque de atracciones diseñado por la pequeña June. Detrás se ubicó ‘Five Feet Apart’, cuarta con 8.5 millones de dólares, la cual cuenta la historia de amor de dos adolescentes, Stella (Haley Lu Richardson) y Will (Cole Sprouse), ambos con fibrosis quística.

Y quinta quedó la tercera parte de la saga ‘Cómo entrenar a tu dragón’, con 6.5 millones de dólares. La película de animación del estudio DreamWorks, que cuenta con las voces de Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett y F. Murray Abraham, cuenta la búsqueda del joven Hiccup y su dragón Toothless de un mundo oculto supuestamente utópico para las criaturas aladas.

