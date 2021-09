Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, acusó que en la integración de las comisiones permanentes, el Grupo Parlamentario del PAN les quiere dar “migajas” al ofrecerles las presidencias en cuatro comisiones de segundo nivel que no tienen un peso político.

A decir del legislador morenista, a pesar de que se incrementó el número de diputados emanados de su partido, la fracción del PAN les ha ofrecido la presidencia de las comisiones de Salud, Atención al Migrante, Igualdad de Género y Derechos Humanos. Sin embargo, dijo que la bancada de Morena tiene los méritos para presidir alguna de las tres comisiones más importantes como Gobernación y Puntos Constitucionales, Hacienda y Fiscalización o Justicia.

Ante ello, dijo que pidió a sus compañeros de fracción que no acepten este acuerdo, pues afirmó se trata de una falta de respeto por parte del grupo mayoritario en el Congreso del Estado.

“Se me hace una falta de respeto al partido, al grupo que representamos por parte del grupo mayoritario de Acción Nacional en el tema de la integración de las comisiones, no nos están tratando como la principal fuerza opositora, no nos están tratando como un grupo parlamentario que de cinco creció a ocho integrantes, nos están ofreciendo migajas, no están ofreciendo la comisión de Salud, de Atención al Migrante, Igualdad de Género y Derechos Humanos y varias secretarías y vocalías, nosotros contábamos en la pasada legislatura con la secretaría de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ahora nos están ofreciendo la vocalía, en vez de estar mejorando y en vez de estar obteniendo los espacios que nos corresponden nos están ofreciendo migajas”, manifestó.

Aunque Ernesto Prieto ha manifestado que tomará licencia al cargo pues se enfocará a sus labores como dirigente estatal de Morena, dijo que votará en contra de esta propuesta de integración de las comisiones y que espera que el resto de los diputados de Morena también rechacen el ofrecimiento.

“Yo voy porque Morena tiene que presidir una de esas tres comisiones principales, nos están dando comisiones –discúlpenme- de segundo orden, le hago un exhorto respetuoso al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Luis Ernesto Ayala a que no nos hagan esos planteamientos, no los vamos a aceptar (…) les preocupa que estemos en comisiones importantes porque quieren seguir teniendo el control total del Congreso los panistas, la realidad ya cambió ya somos más los de Morena”, finalizó.