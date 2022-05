El pleito entre el actor y comediante Héctor Suárez Gomís y el youtuber Vicente Serrano desató otra confrontación: Noroña vs Sergio Mayer

Agencia SUN

Ciudad de México.- El diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña se lanzó en contra del exlegislador, Sergio Mayer, luego de que éste aplaudiera que Héctor Suárez Gomís se enfrentara a Vicente Serrano y le rompiera sus lentes.

Luego de la riña entre el actor Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano en un restaurante en la Ciudad de México, el actor, cantante y exlegislador de Morena se dijo a favor de la agresión al youtuber.

Fue en su cuenta de Twitter en donde expuso: “¡Que belleza! aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que Héctor Suárez Gomís le dio un ‘estate quieto’ al provocador de Vicente Serrano”, aplaudió.

El también actor criticó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por defender al comunicador tras ser agredido por Suárez Gomís

Que belleza! aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dió un estate quieto al provocador y lame🥚’s de @_VicenteSerrano, jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, ademas,él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera