Redacción

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, compartió en redes sociales que se negó a asistir a la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, este martes por rechazar utilizar cubrebocas durante la ceremonia.

El diputado había viajado a ese país, pero al conocer del uso obligatorio como parte del protocolo sanitario ante la pandemia de COVID-19, prefirió quedarse en el hotel.

“Con la novedad que hay que acudir con cubrebocas a la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que viajé en vano, me quedaré todo el día en el hotel”, informó en su cuenta de twitter.

Con la novedad que hay que acudir con cubrebocas a la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que viajé en vano, me quedaré todo el día en el hotel. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 5, 2021

Fernández Noroña es presidente del Grupo de Amistad México-Venezuela de la Cámara de Diputados, por lo que fue invitado participar en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, en la ciudad de Caracas.

“Desde la invitación anterior, les comenté que si tendría que usar el cubrebocas no vendría. Creo que esta vez se nos olvidó ambas partes. No usaré algo que no sirve para evitar el contagio y da una falsa sensación de seguridad. No lo usaré ni aquí, ni en China. Así que dejaré de viajar un tiempo”.

Noroña comentó su total apoyo a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela afín al presidente Nicolás Maduro, pero aclaró que eso no implica “hacer concesiones” en sus convicciones. Más tarde rechazó que este haya sido un viaje en vano.

“No fue un viaje en vano. Pero ello no implica hacer concesiones en mis convicciones. Para eso sirvió el viaje a Venezuela. Los apoyé viniendo, y no acudiré a la instalación de la Asamblea Nacional, por no usar el cubrebocas” apuntó.

Desde la invitación anterior, les comenté que si tendría que usar el cubrebocas no vendría. Creo que esta vez se nos olvidó ambas partes. No usaré algo que no sirve para evitar el contagio y da una falsa sensación de seguridad. No lo usaré ni aquí, ni en China. Así que dejaré… https://t.co/aBqz5wkDqI — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 5, 2021

También lee:

LC