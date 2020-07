Nominan al Premio Ariel la cinta ‘Ya no estoy aquí´

Agencias

Ciudad de México.- Las cintas ‘Ya no estoy aquí’, ‘Esto no es Berlín’ y ‘Polvo’ fueron nominadas a mejor película en los Premios Ariel del cine mexicano, en un anuncio virtual. ‘Ya no estoy aquí’, disponible en Netflix, fue la más nominada con 13 menciones, incluyendo las categorías de dirección y mejor guion original para Fernando Frías.

La historia sobre un grupo de jóvenes de Monterrey cuya pasión es bailar cumbia colombiana, se llevó dos nominaciones en el apartado de revelación actoral para Juan Daniel García y Coral Puente. También compite por la mejor edición y fotografía.

La ceremonia de los Premios Ariel, en su 62ª edición será virtual el 20 de septiembre transmitida en vivo en la página de Facebook de la academia, y por Canal 22. Las cintas ‘Asfixia’ de Kenya Márquez, “Cómprame un revolver”, de Julio Hernández Cordón, y “Polvo” de José María Yázpik completan la categoría de nominadas a mejor película.

