Nominan a Jiménez al mejor jugador del mes

Ciudad de México.- La marchista mexicana Guadalupe González asumió su sanción de cuatro años por dopaje por consumo de trembolona, un día después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) confirmó su suspensión que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Para mí es un proceso terminado. No voy a apelar ante otra instancia”, sostuvo González, en compañía de sus abogados, en videoconferencia. “Mis planes son llegar a París, a no dejar de entrenar y aprender de todo esto”.

La marchista tenía la opción de ir ante los tribunales suizos para apelar su sanción ante el TAS. Sin embargo, Andrés Charria, uno de sus abogados, detalló que el juicio fue limpio y que no era adecuado ir a esa instancia.

“Soy una persona que no hice trampa, ni por la mente me pasó, pero la realidad es que las personas que me recomendó la Conade (abogados) supuestamente siendo las mejores y yo confié en ellos, fue ahí mi error. Es algo que me llevó a cometer uno, tras otro error, yo estoy aprendiendo a la mala, viviendo una experiencia difícil, es complicado aceptar este castigo duro, son cuatro años”.

González cumplirá en noviembre próximo dos años de su suspensión, la cual se extenderá hasta noviembre del 2022 que la forzarán a no disputar, además, los Campeonatos de Atletismo de 2021 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ciudad de Panamá 2022.

