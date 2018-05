Nombres, nombres y… nombres

Sin base legal medidas espejo a EE. UU. por acero, pierde México represalias por atún y la guerra de Trump

*Rechaza juez a Solana suspensión en lío de tabletas de Concanaco e indagan empresas fachada; Narváez vicepresidencia en CNA; lista Fábrica de Negocios de GS1

UN FINANCIERO DE altos vuelos opinó que Donald Trump y su equipo, esto es Wilbur Ross, Robert Lighthizer y Peter Navarro leyeron mal a México.

Colocaron en la mesa ofertas muy inequitativas como las reglas de origen para autos, que se esperaba México recogiera para mantener el TLCAN de cara a las elecciones.

Sin embargo la consigna en Economía es evitar a toda costa un mal acuerdo, posición que comparte con Canadá y que ya ha externado Justin Trudeau.

Ahora mismo se ha abierto una pausa en las negociaciones. ¿Cuánto se extenderá? Impredecible. Expertos consideran que esta podría llevarse hasta después de las elecciones intermedias en EE. UU., que son en noviembre.

Además ya en ese escenario no se descarta que Trump pudiera ‘denunciar’ el TLCAN o sea salirse del mismo. De hecho ha reiterado una y mil veces que no le gusta ese acuerdo, que a sus ojos es inequitativo para EE. UU.

Si se hacen buenas las encuestas y Andrés Manuel López Obrador logra la Presidencia, bien podría encontrarse con que el TLCAN ya no existe.

Pero de momento como ya le platicaba, en el rubro siderúrgico mexicano hay preocupación ante la posibilidad de que a partir de este viernes EE. UU. aumente los aranceles al acero que México exporta a ese país junto con otro del 10% para el aluminio.

Se esperaba alguna noticia desde ayer, pero quizá se concrete hasta hoy.

La aplicación de esa medida la justificaría el gobierno de Trump bajo la sección 232 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a EE. UU. protegerse de importaciones que dañen su seguridad.

Trump ya se atrevió y el martes anunció aranceles del 25% para exportaciones chinas que contengan “tecnología industrialmente importante”.

Habló también de cerrar el paso a inversiones chinas en EE. UU. y acotar exportaciones estadounidenses a ese país.

El 15 de junio se detallará la lista de los productos a los que EE. UU. impondrá un arancel y China ya se prepara para responder.

También ayer la UE aprovechaba la reunión de la OCDE en París para detener el aumento de aranceles al acero y autos que anunció Washington y que iniciaría este viernes.

Así que la actitud proteccionista de Trump es posible que se traduzca en realidades.

Para lo que hace a los aranceles al acero mexicano, en la industria y algunos expertos no desechan la posibilidad de que EE. UU. pueda modificar sus restricciones a cupos, los cuales se fijarían conforme al historial de nuestras exportaciones.

Canacero que preside Guillermo Vogel y Economía de Ildefonso Guajardo han evaluado la reacción que tendrá México contra EE. UU. en dicho escenario. Se habla de medidas espejo muy focalizadas.

El problema que existe es la parte jurídica. Parece que las herramientas para validar esa reacción tienen sus bemoles y aún ahora no está definida la argumentación que se utilizará.

En algún momento se llegó a evaluar echar mano de las represalias que México ganó en la OMC en el largo juicio del atún.

La mala noticia es que nuestro país acaba de perder la apelación en esa instancia contra EE. UU. y esta otra alternativa se esfumó.

Así que como ve la eventual respuesta al proteccionismo de EE. UU. todavía no está lista. Evidentemente México no podrá quedarse con los brazos cruzados.

Lío por tabletas continuará

NO OBSTANTE QUE el yucateco José Manuel López ya relevó a Enrique Solana en Concanaco, resulta que este último aún enfrenta las acciones legales que empujó Juan Carlos Pérez Góngora por un presunto fraude relacionado con la compra de tabletas que se financiaron vía el Inadem que lleva Alejandro Delgado. En abril el juez Mario Antonio Fuerte revocó el no ejercicio de la acción penal contra Solana y Ricardo Navarro, actual vicepresidente del organismo. Tras una audiencia pública abrió espacio para que se realice un dictamen técnico-contable y comprobar si hubo sobreprecio. Sin embargo Solana se amparó. Bueno pues resulta que se acaba de determinar no conceder la suspensión al exdirigente poblano. Esto significa que la investigación continuará. Pérez Góngora también presentó por aparte otras 2 denuncias en la PGR por la existencia de “empresas fachada”. Según esto ahí se depositaron los recursos del programa de las 15 mil tabletas que implicaron un costo de 87.5 millones de pesos. Así que este lío sigue su marcha.

Modificaciones en el organigrama

LE PLATICABA QUE la salida de Jorge Narváez como subsecretario de agricultura en Sagarpa, esto apenas la semana pasada, no se dio en los términos más convencionales. Con la llegada de Baltazar Hinojosa, quien relevó a José Calzada en la titularidad de la dependencia, se han dado muchos cambios en el organigrama. Narváez fue sustituido por Jorge Luis Zertuche. El problema es que su baja se le notificó por teléfono cuando inauguraba el foro del Consejo Internacional de Café en la CDMX. Resulta que Narváez ya ocupa una nueva posición. Fue designado vicepresidente de Agroindustria y Estudios Estadísticos en el CNA. El mismo Bosco de la Vega le dio la bienvenida.

Preparada 4° Edición de la Fábrica de Negocios

TODO ESTÁ LISTO para la 4° Edición de la Fábrica de Negocios que organiza GS1 México que comanda Mario de Agüero. Será en el WTC el 19 y 20 de junio. Fábrica de Negocio es un esfuerzo que se realiza para profesionalizar a emprendedores y Pymes en su interrelación con las cadenas de autoservicios, farmacias y ahora también tiendas en línea. Se prevé un aforo de 3 mil 500 asistentes.