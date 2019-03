Nombres, nombres y… nombres

Bemoles de usar fondo de contingencia para Pemex, nodal plan de negocios congruente y última llamada

*CFE abona con lío en gasoductos a inseguridad; Cofece golpe extemporáneo; García confirma; convoca Cervantes; Nexxus 9 años en Harmon Hall; Banxico una mayor prima

EN EL CONTEXTO de una economía muy retraída, dada la incertidumbre que han generado algunas decisiones como la cancelación del NAIM y el cambio de rumbo en la política energética, en el mercado se está a la espera de que el gobierno analice nuevas medidas de apoyo a favor de Pemex.

Había la expectativa de que la SHCP de Carlos Urzúa presentara la nueva propuesta el 18 de marzo, sin embargo fue en el contexto de la convención bancaria cuando se habló de la posibilidad de echar mano del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) para apoyar a la petrolera.

El anuncio realizado por el subsecretario de SHCP, Arturo Herrera no necesariamente cuenta con todo el aval de los expertos, dado que dicho fondo que significa 280 mil mdp no fue creado para este tipo de contingencias. Es más, no se descartan incluso restricciones en sus reglas. El vehículo tiene el objetivo de cubrir la caída en los ingresos, sobre todo los vinculados al petróleo.

Hacer uso de esos fondos para saldar los pasivos de Pemex que lleva Octavio Romero, aparentemente no debe tener ningún impacto en los balances financieros del gobierno federal. En ello coinciden los expertos. La calificadora HR Ratings que dirige Fernando Montes de Oca emitió ayer un documento y está también en esa línea.

Claro que en caso de una emergencia macro, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no contará con ese colchón, lo que tiene sus bemoles en un 2019 complicado para la economía global.

Además de utilizarse los casi 14 mil 800 mdp del FEIP para anticipar el pago de pasivos en Pemex, la verdad es que sólo se cubriría un 14% del pasivo de la petrolera.

No está nada mal, pero los que conocen no estiman que haya gran diferencia cuando esto se vincula con una compañía que está prácticamente en quiebra con un capital negativo de 70 mil mdd.

Además cuando la Sener de Rocío Nahle mantiene como parte de la estrategia la refinería ‘Dos Bocas’ en Tabasco que se cree no va a costar 8 mil mdd, sino unos 14 mil mdd.

Más allá de que ésta produzca con enorme rentabilidad, lo más seguro es que reduzca aún más el flujo de Pemex.

Agregue que la SHCP tiene poco margen para reducir la carga fiscal a nuestra petrolera, sobre todo cuando la recaudación impositiva de este año será menor a la programada.

Tampoco se ven grandes oportunidades para aumentar la producción de crudo, en declive, cuando ya se ha prescindido de alianzas con las que Pemex disminuiría el riesgo en exploración. En el sexenio de Enrique Peña Nieto esa era la apuesta, de ahí la presencia de firmas como la australiana BHP Billiton que lleva Andrew Mackenzie.

También entonces Pemex apostó a Chicontepec, y los resultados fueron muy limitados, a pesar que en 2014 la mitad del presupuesto fue a pozos improductivos.

En ese sentido el reto de SHCP y Pemex estará en presentar un plan de negocios consistente, puesto que el uso de los recursos del FEIP por sí solo será insuficiente.

Lo que se presente será la última llamada antes de que las calificadoras decidan degradar primero la nota de Pemex y luego la soberana, más pronto que temprano.

Amenazas de CFE

AYER MANUEL BARTLETT, titular de CFE, volvió a la carga y amenazó con cancelar los contratos de gasoductos a IEnova de Carlos Ruiz Sacristán, TransCanada de Robert Jones y FERMACA de Fernando Calvillo. Se exige modificar los que ya fueron suscritos. Obviamente una aberración y un riesgo para futuras inversiones en detrimento del país.

Golpe tardío

TAL CUAL LA COFECE de Alejandra Palacios notificó ayer a Aeroméxico de Andrés Conesa una resolución relacionada con supuestas prácticas monopólicas junto con Interjet de Miguel Alemán, Volaris de Enrique Beltranena y la desaparecida Mexicana. Llama la atención porque los ilícitos ocurrieron entre 2008 y 2010. Sorpresa en las aerolíneas porque el asunto es notoriamente extemporáneo. Obvio habrá recursos de inconformidad.

Confirma García

SE CONFIRMÓ Y Frédéric García ex del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) ya aceptó la invitación que le formuló Alfonso Romo para fungir como asesor especial en política industrial. El propio ejecutivo lo informó ayer en su Twitter.

Convoca Cervantes

EL PROPIO FRANCISCO Cervantes, presidente de Concamin, invitó ayer a su membresía a participar este 2 de abril en el foro ‘La nueva política económica-industrial en el PND’. Participa el IDIC de José Luis de la Cruz y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que lleva Pedro Salazar. Será en el auditorio de la confederación e inaugurará Alfonso Romo.

Desinversión

ESTE MIÉRCOLES TRASCENDIÓ la desinversión de Harmon Hall por parte de Nexxus de Arturo Saval. Fueron 9 años de ese fondo en la firma de idiomas con 51 años en el mercado. Nexxus tenía más del 51% del capital y en el ínter logró que las escuelas crecieran de 60 a 115 unidades con un mayor número de usuarios. Con ello concluyó el ciclo de inversiones vía su Fondo III donde también se apoyó a Crédito Real de Angel Romanos. El nuevo dueño de Harmon Hall es Grupo Topaz del regiomontano Dionisio Garza Sada.

Tasa sin cambios

SIN SORPRESAS BANXICO a cargo de Alejandro Díaz de León dejó sin cambios la tasa en 8.25%. Lo relevante fue el señalamiento en torno a los factores de riesgo e incertidumbre que prevalecen en la economía y que han implicado para los activos nacionales una mayor prima de riesgo. Entre estos una eventual baja a la nota de Pemex y del país.