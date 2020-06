Nombres, nombres y… nombres

Economía receptiva a Anpact, de inicio 20% de arancel y Brasil poco chance

Entre los objetivos que trae el gobierno federal está suscribir un TLC con Brasil, anhelo que complementaría a las dos economías más grandes de AL.

Sin embargo la coyuntura con el Covid-19 no parece que ser la mejor. La recuperación de la actividad, al menos en el caso de México será larga y están los antecedentes proteccionistas del país sudamericano.

La semana pasada las dos naciones acordaron abrir un espacio de tres años para el intercambio de camiones y autobuses bajo el ACE 55 que data del 2002 y que en el pasado ha dado muchos dolores de cabeza.

Economía de Graciela Márquez fue muy receptiva a la petición de la industria encajada en Anpact que comanda Miguel Elizalde para acordar esa tregua, máxime los retos que se abren con el T-MEC.

La negociación por México la encabezó la subsecretaria de Comercio Exterior de Economía Luz María de la Mora y se estableció una reducción gradual para las exportaciones entre los dos actores.

Se partirá con un 20% de arancel desde una fecha por definir tras de concluir lo legal, se suscribirá el acuerdo, y éste se enviará para su depósito en Aladi.

La idea es que para 2021 el arancel baje al 16%, luego al 12%, al 6% y finalmente a 0% en julio del 2023. Además se abrieron facilidades en contenido regional para los modelos lanzados entre abril del 2018 y diciembre del 2019, dadas las dificultades del momento.

Aunque entre México y Brasil se puede hablar de un comercio automotriz de 3,800 mdd, la verdad es que el grueso son autos. En lo que son unidades pesadas hay especificaciones distintas en las normas de motores e incluso diferencias en costumbres. Allá por ejemplo se piden camiones chatos. Ahí en ese terreno Dina que lleva Miguel Ángel Velasco podría tener oportunidades.

Pero en general parece que nuestra industria no va a exportar demasiado a ese mercado, porque justo Brasil al ser proteccionista, motivó que los fabricantes optaran por establecer sus plantas ahí. Kenworth que dirige Renato Villalpando es un ejemplo. En ese sentido el comercio no sería tan jugoso, sobre todo cuando se tiene el T-MEC

Más bien Brasil podría tener alicientes de exportar hacia México, sobre todo cuando ahí se ha caído la demanda y tienen capacidad de producción sobrada.

Como quiera poco que escribir a casa.

Abortan en Biva la oferta de Cox Energy

Resulta que la oferta de la española Cox Energy que dirige Enrique Riquelme ya no se realizó en Biva de Santiago Urquiza. Estaba prevista para el viernes y se pospuso hasta nuevo aviso. Actinver de Héctor Madero se salió de la operación en la que fungía como líder. Dada la coyuntura eléctrica el proyecto no convenció. No es la primera vez que no se logra en Biva una colocación. Hay varias como Brick, Altor, Fibramx, Fibra Orión, Promotora MXPAC y una Fibra E de Pemex de Octavio Romero

Atoradas 51 nueva moléculas en Cofepris

Si para la minería Semarnat de Víctor Manuel Toledo se ha convertido en un obstáculo al bloquear insumos nodales para el agro, Cofepris de José Alonso Novelo es también una barrera complicada de flanquear en perjuicio del rubro farmacéutico. Ahora mismo hay 51 moléculas pendientes de aprobar. Es innovación de diversos miembros de la AMIIF que preside Ana Longoria y que no llega a los pacientes.

UIF de Nieto nodal vs lavado de dinero

Habrá que reconocer que UIF de Santiago Nieto, se ha convertido en una pieza nodal para combatir el lavado de dinero. El golpe al Cartel de Jalisco lo evidencia. En las investigaciones también se han afectado personajes como Emilio Lozoya, Carlos Romero Deschamps, Genaro García Luna y Guillermo Álvarez. En este 2020 se han presentado 20 denuncias y se han asegurado 321 mil mdp, amén de otros 977 expedientes en curso por defraudación fiscal