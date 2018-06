Nombres, nombres y… nombres

Matrix por 30% del mercado de equipos de fitness aquí, es la 2ª del orbe y apuesta a baja penetración

PARA NADIE SON desconocidas las oportunidades que ofrece México para la actividad física en gimnasios, mejor conocida como ‘fitness’, puesto que aquí el 53% de la población tiene menos de 30 años.

Además el mercado está subexplotado. Sólo 3% de las personas hacen ejercicio en un gimnasio vs. 12% en Brasil, 14% en EE. UU. y 17% en Europa.

Este es un negocio muy pulverizado. Se calcula que hay unos 13 mil gimnasios de todos los tamaños, aunque ya sabemos que hay compañías muy posicionadas como Sport City que lleva José María Zubiría o Sports World que comanda Fabián Bifaretti.

Obligado mencionar a la brasileña Smart Fit a cargo de Alfonso Gómez Benet, que no ha dejado de crecer con un concepto más popular.

Con el problema de sobrepeso y obesidad que hay, digamos que esta actividad sería susceptible de estímulos gubernamentales. En España hay programas específicos en ese sentido.

Como quiera, en función del potencial que existe, Matrix, compañía taiwanesa fabricante de equipo, tiene en México uno de sus dos principales reductos en AL junto con Brasil.

Aquí decidió llegar de manera directa para ofrecer una mejor ecuación de valor, ya que elimina el costo del distribuidor y ofrece financiamiento.

Esta es una subsidiaria de Johnson Health Technologies, segunda firma global en fabricación de equipos para ‘fitness’. Sólo la supera la compañía de Illinois, Life Fitness que en México es representada por la distribuidora que lleva Isaac Shapiro.

A México llegó a mediados del 2015 y en enero del 2016 equipó un primer gimnasio en Guadalajara.

En el contexto de un mercado que crece a ritmos del 15%, esta firma también se ha movido a gran velocidad. Ya cuenta con una bodega de mil 500 m2 en Tultitlán, factura 100 millones de pesos y está al mando del regiomontano, exPepsi Cola, José Guillermo Maciel.

Matrix fue fundada hace 42 años por Peter Lo. Hoy un 40% está en bolsa y el 60% le pertenece a la familia impulsora representada por Jason Lo, ejecutivo de 50 años que ha empujado la expansión internacional.

Está en 26 países y cubre otros 64 vía distribuidores. Factura 800 millones de dólares (mdd) y EE. UU. es ya su principal mercado con 25% del total. Le siguen Europa y luego Asia, con China en primer plano.

En el contexto de un mercado del ‘fitness’ que significa aquí mil 300 mdd, Maciel no prevé en el largo plazo ningún cambio en la dinámica que muestra este negocio.

Hoy Matrix tiene 8% del mercado de venta de equipos que está por arriba de los 100 mdd y su proyección es alcanzar un 30% en el próximo lustro.

Ahora mismo la compañía taiwanesa realiza por 3° año su ‘Tour Matrix’ en el que participan dueños de gimnasios en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Mérida. La idea es que conozcan la tecnología de punta que ofrece, y que es el soporte de sus agresivos planes en el país.

Así que Matrix, con la mística de la China Nacionalista, va muy en serio.

El peso mantien riesgo

AYER EL PESO se revaluó por 8ª jornada. Sin embargo, los expertos no cantan victoria. CI Banco a cargo de Salvador Arroyo consideró que nuestra moneda aún es muy vulnerable y que la presión contra ella podría regresar en cualquier momento. Dependerá de lo que suceda el domingo y las políticas que anuncie el ganador. Aún así el dólar podría presionarse a 21 pesos. A mediano y largo plazo CI Banco estima que dependerá de la confianza que logre la nueva administración. Otros expertos consultados corroboran que Andrés Manuel López Obrador es el que más desconfianza genera, no así Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Con ellos, incluso podría revaluarse el peso. CI Banco hizo ver que los inversionistas son adversos al riesgo. Particulariza en las dudas para el manejo de las finanzas públicas, la autonomía de Banxico que lleva Alejandro Díaz de León y cualquier intento de reversión de la reforma energética. No es para menos. Sener de Pedro Joaquín Coldwell estimó que en las primeras ocho licitaciones de la Ronda 2 se comprometieron inversiones por 152 mil mdd. Sume otros 8 mil 600 mdd de la Ronda 3.1, y falta otra antes de fin de año. Así que mucho en juego.

Evercore en conexión con la BMV

AUNQUE YA HACE tiempo Evercore Casa de Bolsa que dirige Sergio Sánchez consideró manejarse vía un tercero, vale precisar que en su caso al final se desechó la opción y ahora mismo tiene conexión directa con la BMV de José-Oriol Bosch y se prepara con BIVA de Santiago Urquiza, lo que dicho sea de paso implicó una inversión de 350 mil dólares. Se realizó en el contexto de las ventajas que traerá para activos bajo custodia que hoy significan 33 mil mdp.

Avalan bonos para HR Ratings

HR RATINGS QUE dirige Fernando Montes de Oca acaba de recibir la acreditación por Climate Bonds Initiative (CBI) como verificador aprobado de bonos verdes. Es el primer aval que otorga ese organismo sin fines de lucro a una firma mexicana para lo que hace a esos instrumentos. HR Ratings podrá evaluar emisiones de ese tipo, cuyos recursos se destinan a financiar proyectos que minimizan el impacto ambiental.

Bimbo, 9vo en ranking

GRUPO BIMBO DE Daniel Servitje ocupó la posición 9 en el ranking de “Las 500 empresas más importantes de México” de Expansión que preside Edgar Farah. Vaya es la única firma de alimentos en el top 10. Por si fuera poco es la 3ª compañía mexicana con mayor presencia global. Tiene presencia en 32 países.