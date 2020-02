Nombres, nombres y… nombres

Minería mantiene baja, caen en 2019 inversiones 60% y exploración 36%

En 2019 uno de los rubros que influyeron en el desfavorable desempeño de la industria, que ayer se confirmó cayó 2.1% anual, fue el minero.

Esta última actividad vinculada con 25 estados y que es el 8.3% del PIB industrial, tuvo un retroceso del 5.1%, resultado de las políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para ese ámbito.

En el sexenio no se ha otorgado ninguna nueva concesión y Semarnat de Víctor Manuel Toledo apenas ha entregado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

En derechos de tierra y lo laboral el negocio del “chantaje” florece. En Puebla un amparo ejidal de una parte de la superficie, dejó en suspenso el proyecto de la minera El Gorrión que dirige Daniel Santamarina que implicaría 5,000 mdd, pese a que la empresa se desistió de ese predio.

Ahora mismo en Cosalá, Sinaloa la mina San Rafael sigue sin operar por el reclamo del contrato colectivo del nuevo sindicato de Napoleón Gómez Urrutia que tenía la CTM con Javier Villarreal en perjuicio de la canadiense Platte River Gold, en una situación similar a la que enfrentó Torex Gold en Guerrero hace unos meses, también por el accionar de ‘Napito’.

Sin estabilidad las inversiones se han replegado aún más. Desde el sexenio pasado con los ajustes fiscales que impulsó Luis Videgaray en SHCP, las condiciones se habían complicado. En esa industria diversas fuentes consultadas se muestran escépticas y no se descarta que la producción vuelva a caer en 2020.

En Camimex que preside Fernando Alanís y que lleva Karen Flores se tendrán los pronósticos de este año, una vez que se tengan los números al primer trimestre.

Lo que es un hecho es que la inversión estimada por 5,343 mdd que había para 2019 no se dio. En el mejor de los casos se estará en un 60%, unos 3,200 mdd con exploraciones que sólo significaron 36% de lo proyectado.

La Cámara no ha bajado la guardia y mantiene contactos a todos los niveles del gobierno para mejorar las actuales condiciones.

Hay una cita por venir con el titular de Semarnat. Se cuenta con el apoyo del subsecretario de Minería de Economía, Francisco Quiroga y se ha platicado con Alfonso Romo para ratificar inversiones sexenales por 25,000 mdd, si hay condiciones.

Pero por lo pronto en la minería, el ánimo muy apagado.

Interjet ayer más cancelados y rescate

Siguen los problemas en Interjet de Miguel Alemán. Ayer 13 vuelos con retrasos y 15 cancelados. Esto en el contexto de las negociaciones que ya hay con el gobierno para resolver la deuda de la aerolínea. Cuando menos 10,000 mdp. Literal un Fobraproa. Ayer se refirió a esto Javier Jiménez Espriú, titular de SCT.

Por cámara de ferrocarriles en Economía

Resulta que la Asociación Mexicana de Ferrocarriles que recién asumió José Zozaya a la sazón mandamás de KCSM, ya inició los trámites en Economía de Graciela Márquez para integrarse en una cámara. Esto le dará mayor soporte institucional a ese gremio en donde el otro gran actor es Ferromex que preside Alfredo Casar. Se buscará sumar a muchos otros miembros. La AMF surgió en 2004 y la cámara será otro paso en el contexto de la importancia que ha alcanzado el tren.

Proyectan oro hasta en 2,000 dls por epidemia

Dado el coronavirus, el oro ha repuntado en su cotización a niveles que no se veían desde 2013. En épocas de incertidumbre ese metal es un tradicional refugio. En el año su precio acumula un alza del 7.6% al cerrar ayer en 1,633 dólares la onza. Su promedio en 2020 está en 1,571 dólares, según CI Banco que comanda Salvador Arroyo vs 1,393 dólares del 2019. Ayer aunque tuvo un respiro, se espera que siga a la alza y no se descarta que pueda llegar a 2,000 dólares la onza. El entorno lo dirá.