Nombres, nombres y… nombres

GS1 sustento en Pymes y comercio digital, reto en 2019 mantener avance del 10% y hoy evalúa tendencias

*En cuenta regresiva patrocinios con IP por CIE y Slim para retener Formula 1; pronto iniciarían azucareros contactos con EE. UU.; velan armas textil- vestido y calzado

AL MARGEN DE los desafíos que hay en el ámbito digital para la banca, en general para la industria y el comercio este es un terreno que ofrece grandes oportunidades para crecer en los próximos años en beneficio del consumidor.

Estos procesos abarcan producción, almacenaje, logística, punto de venta, internauta, autoridades regulatorias y hasta financieras.

Una entidad muy vinculada a esos menesteres es GS1, antes la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico que fundó en 1986 Henry Davis, el ex de CIFRA.

GS1 estará hoy temprano de manteles largos al realizar su 2° Foro Anual de Colaboración Industria-Comercio con expertos del retail que presentarán a las empresas lo último en innovación.

AMECE que fue el precursor del código de barras hoy tan común, se transformó hace más de una década en GS1, bajo el paraguas de una organización global que hoy opera en 112 países.

A la fecha, GS1 México la preside Juan Carlos Molina, director de sistemas de Jumex y la dirige desde hace 5 años Mario de Agüero, exdirector de Evenflo.

México con 18 mil 500 asociados, un 90% Pymes, es una de las ‘top 10’ de esa organización por los ingresos que genera.

Claro que hay socios de gran influencia como Bimbo, de Daniel Servitje, Nestlé, de Fausto Cota, Unilever, de Reginaldo Ecclissato, Herdez, de Héctor Hernández Pons y en el comercio Walmart, de Guilherme Luoreiro, Soriana, de Ricardo Martín Bringas, La Comer, de Carlos González Zabalegui, por citar algunos.

La historia del código de barras que surgió en EE. UU., en 1974 y en Europa en 1977 para fusionarse hace 12 años es muy conocida.

Sin el mismo, hoy el comercio no sería tan eficiente para identificar cada unidad desde que sale de la fábrica y llega al comercio para su venta. Vaya, hasta se puede localizar la mercancía por series y conocer la caducidad, todo en un lenguaje idéntico en el mundo, lo que facilita las exportaciones.

En los últimos 5 años GS1 ha logrado avanzar a ritmos de 10% anual sustentada en las grandes necesidades que tienen la Pymes, obligadas a sumarse a dicha tecnología.

Este año que se desplaza más lento por la incertidumbre, presenta desafíos, pero un aliciente es el comercio digital con jugadores como Amazon, que dirige Alexandre Gagnon, Mercado Libre, de Omar Galicia, Linio, que comanda Olivier Sieuzac o Privalia, que lleva Renato Guerra.

Además GS1 está por lanzar en el tercer trimestre una aplicación que busca ayudar también al consumidor con información nutricional de los productos.

En el campo de ofrecer mayor valor agregado al consumidor hay muchas oportunidades, por ejemplo en el rubro farmacéutico con los miembros de Canifarma, que preside Guillermo Funes, y bajo los criterios de Cofepris, a cargo de José Alonso Novelo, no sólo para aportar información útil al paciente, sino también para ayudar a amortiguar el robo de medicinas.

También con el ámbito financiero para identificar transacciones con una metodología elaborada por Banxico, de Alejandro Díaz de León, el rubro automotriz en lo que hace al seguimiento de insumos y el de electrodomésticos para apoyar el seguimiento de normas a empresas de la talla de MABE, de Eduardo Berrondo.

Así que con la digitalización, GS1 que hoy debatirá las grandes tendencias, todo por avanzar.

Austeridad al ‘pole position’

EL DERROTERO DE la Fórmula 1 está en entredicho, puesto que entre las medidas de austeridad que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no figura el patrocinio de esta justa que regresó a México en noviembre del 2015 y cuyo contrato por cinco años termina este 2019. El desafío para CIE, de Alejandro Soberón y Carso, de Carlos Slim, está en lograr sustituir los fondos públicos por patrocinios de la IP que se comprometan. El tiempo ya comenzó a ser factor pues habrá que cerrar de forma próxima con los organizadores de la máxima carrera del automovilismo que encabeza Chase Carey. Son al menos 42 mdd y aún no se descarta que el gobierno de la CDMX, a cargo de Claudia Sheinbaum aporte algo, aunque no hay nada escrito.

Otra negociación

MÁS ALLÁ DE lo que suceda con el jitomate, la otra negociación con EE. UU., en puerta y que está al margen del T-MEC, es la del azúcar. A finales del año concluye el plazo quinquenal para revisar el Acuerdo de Suspensión que se firmó en 2014. Lo anterior se daría más allá de que a mediados de 2017 se realizaron ajustes importantes en cuanto a las condiciones para exportar. Expertos estiman que en ese contexto lo pactado debería permanecer sin cambio. Lo cierto es que no se descarta que en el transcurso de abril se realicen los primeros contactos por parte de la cámara azucarera que preside Juan Cortina y que lleva Humberto Jasso.

Acereros blindados

ESTE LUNES FINALMENTE se publicó en el DOF por parte de Economía, que comanda Graciela Márquez, el decreto para restablecer los aranceles a favor de la industria del acero, estos que se eliminaron en enero y que la protegían contra las importaciones de países con los que México no tiene tratados comerciales. Canacero, de Máximo Vedoya, se inconformó y se requirió la participación del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La modificación será por seis meses. Ahora se espera que esta misma semana se publiquen los relacionados con los rubros textil-vestido y calzado. Esa es la expectativa en Canaintex, de José Cohen, Canaive, de Víctor Rayek y la Canaical, cuyo timón operativo lleva Alejandro Gómez Tamez. Veremos.