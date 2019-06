Nombres, nombres y… nombres

México 3º más inseguro en Índice de Unisys, en alerta jóvenes y mujeres, y tarjetas e identidad desvelo

* Interjet pérdidas por 516 mdp y comercializa ‘slots’ en AICM; recorta inversión foránea

sus plazos aquí por incertidumbre; Biopappel cierra otra compra más en EE. UU.

RECIÉN LE PLATICABA del cambio de timón que hubo en la estadounidense Unisys con la llegada a la oficina de México del brasileño Frederico Beling Dias Correia en sustitución de Alejandro González.

El ejecutivo de 43 años, con 17 de ellos en México y una larga trayectoria en el ámbito de la TI, es también el vicepresidente para el sector público en América Latina.

Más allá de que ha crecido la sensibilidad a los riesgos en ciberseguridad, se estima que todavía hay grandes oportunidades tanto en las empresas como en el gobierno, ante la eventualidad de un ataque masivo que por fortuna no se ha presentado.

Unisys con más de 100 años de historia, ya que es fruto de la fusión de Sperry Corp y Burroughs Corp que se cristalizó en 1986, tiene presencia en más de 100 países. Su primera máquina de escribir marca Remington data de 1872 y una sumadora de 1886. Luego tuvo que ver con ‘hardware’ y finalmente con ‘software’ con diversas soluciones para la clientela.

La multinacional dará hoy a conocer el Índice de Seguridad que realiza desde hace 13 años con base en 13 mil 598 entrevistas en 13 países, entre ellos México en donde opera desde hace 95 años.

Congruente con el entorno, resulta que nuestro país se situó como el tercero más inseguro, sólo rebasado por Colombia y Filipinas. Su índice se ubicó en 213 puntos de un máximo de 300 y 38 puntos por arriba del promedio mundial que está en 175.

La preocupación más alta se da entre los jóvenes de 18 a 24 años, aquellos que pertenecen al segmento con más bajos ingresos, y peor aún, entre las mujeres que se sienten vulnerables.

Curiosamente ahora el sentimiento de inseguridad financiera es más alto que la inseguridad física, dada la recurrencia del fraude con tarjeta bancaria. Un 89% de la muestra está preocupado por este tema, así como por el robo de identidad.

En su estudio gradualmente Unisys que preside a nivel global Peter Altabef ha incorporado cuestionamientos con temas locales. En lo que hace a México planteó lo relativo a la plataforma CODI para pagos electrónicos vía celulares, que pronto introducirá Banxico de Alejandro Díaz de León con el apoyo de la ABM de Luis Niño de Rivera.

Si bien la mayoría de las personas considera que será seguro, uno de cada cuatro tiene desconfianza de que esta tecnología pueda ser vulnerada.

Por el contrario en lo que hace a la lectura de huellas dactilares para seguridad en la banca, se recogió un apoyo abrumador. Se estima que dará mayor seguridad en las transacciones financieras. Nueve de cada 10 dijeron que se sentirán más seguros.

Y es que en el trabajo se recogió que 9 de cada 10 (88%) conocen o han sido víctimas de un tipo de ataque cibernético. Este porcentaje es el más alto de los países encuestados de AL. La mitad se vincula con el fraude en plásticos.

En la misma línea 56% ha recibido spam, 37% correos falsos criminales y 32% SMS o WhatsApp amenazantes.

Igual en función de la inseguridad que se vive, los mexicanos han comenzado a reconsiderar su asistencia a eventos públicos masivos, que es un fenómeno en el mundo. Y es que ahí también el WiFi público es utilizado para vulnerar la seguridad personal.

Con estos resultados el equipo de Beling se apresta a preparar estrategias para reforzar la seguridad de sus clientes.

Aerolínea se financia

EN EL PRIMER trimestre Interjet de Miguel Alemán Magnani tuvo una pérdida de 516 mdp. Nuevamente números rojos, ya que en el mismo lapso del 2018 la cifra fue de 593.5 mdp. La aerolínea que dirige William Shan aumentó sus ingresos en 10%, pero sus gastos operativos se incrementaron 6.5% y el costo integral de financiamiento casi 17%. En ese contexto ahora resulta que esa aerolínea ha comenzado a comercializar sus “slots” o sea los horarios de aterrizaje y despegue en el AICM que dirige Miguel Peláez. Estos los adquirió en 2008 a través de Aerocalifornia, y desde entonces se ha ponderado que son un activo intangible, susceptible de comercializarse, ya sea para su uso o incluso para la venta. En el contexto de la escasez de espacios en esa atribulada terminal, se imaginará que el asunto se cuestiona, máxime la investigación ex profeso de Cofece de Alejandra Palacios. Además porque las autoridades se han mostrado pasivas. Se lo transmito al costo.

Incertidumbre de inversionistas

SI BIEN LOS inversionistas extranjeros de portafolio aún sacan raja del enorme diferencial de tasas que hay entre los instrumentos de EE. UU. y México, lo que comienza a presentarse es el recorte de los plazos, esto en función de la incertidumbre que hay en la economía por las políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los riesgos para la ratificación del T-MEC. La situación de Pemex que dirige Octavio Romero tampoco ayuda. Las inversiones a 10 años se han reducido a plazos más cercanos, lo que implica dinero “más caliente”.

Empresa se expande

MÁS ALLÁ DE que aquí las oportunidades se han acotado con una economía que crecería por debajo del 1%, Biopappel que comanda Miguel Rincón Arredondo acaba de cerrar otra compra en EE. UU. Se trata de la papelera US Corrugated Holding Inc., con la que duplicará el tamaño de sus operaciones en ese país. La compra del 55% de esta última, se hizo vía su subsidiaria McKinley Paper Company que opera dos fábricas en Nuevo México y en el estado de Washington. El monto de la operación no fue dado a conocer. La mexicana tiene el derecho de adquirir el otro 45% en 5 años más.