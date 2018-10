Nombres, nombres y… nombres

Pemex otro riesgo a la estabilidad, impactaría calificación país e IP por continuar su transformación

*Por golpe a rentabilidad aerolíneas evalúan acciones legales de cancelarse NAIM; embajadas relevarán a ProMéxico; Vergara lío con Coello Trejo; Prodecon libro

EN ADICIÓN A las implicaciones que se desprendan respecto a lo que se decida del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), desde la semana pasada la situación futura de Pemex es parte de la ecuación a seguir para conocer la posible estabilidad financiera o no del país.

Y es que una baja en la calificación de nuestra petrolera que hoy lleva Carlos Treviño terminará por afectar la evaluación de la deuda soberana del país.

Tras la modificación a la perspectiva de Pemex de estable a negativa por Fitch que lleva Carlos Fiorillo, CI Banco estima que hay un 30% de posibilidades de que la calificadora pudiera degradar el estatus de la empresa más importante de México en un plazo no mayor de 24 meses.

Por lo pronto, el equipo económico de ese banco a cargo de Jorge Gordillo, hace ver que la rebaja en la perspectiva es una ‘una alerta amarilla’.

Las últimas aseveraciones de Andrés Manuel López Obrador han generado dudas con respecto a la política energética que se seguirá.

Moody´s de Alberto Jones advirtió de las implicaciones negativas tanto para Pemex como para la calidad crediticia del gobierno, si realmente se deciden eliminar las exportaciones de crudo para enfocarse a un modelo orientado a la refinación.

El tema es delicadísimo porque los ingresos de Pemex serían en pesos vs. una deuda que hasta junio asciende a 104 mil millones de dólares (mdd).

Ayer esa misma calificadora volvió a hacer otra advertencia frente a los riesgos de eliminar la autonomía de entidades como la CNH de Juan Carlos Zepeda y la CRE de Guillermo García Alcocer.

Con la revisión de la perspectiva que hizo Fitch, Pemex podría bajar a una calificación ‘CCC’ desde B- que hoy tiene.

Para evitarlo deben aclararse los que serían los potenciales cambios de su estrategia que hoy sugieren un posible debilitamiento de su capital.

Fitch también se refiere al cambio de estrategia para incrementar significativamente las inversiones en refinación, o bien para alterar los precios de realización de las ventas locales, especialmente si esto es a costa de reducir inversiones en exploración y producción y un aumento al apalancamiento.

Fitch destaca que de por si el perfil crediticio de Pemex sigue su deterioro como resultado del alto nivel de transferencia de fondos al gobierno.

Un grupo de funcionarios, miembros de la academia y representantes de la IP ya elaboraron un documento para entregarlo al equipo de transición y en especial a Rocío Nahle próxima titular de Sener.

Se pondera que el reto que tendrá Octavio Romero en el timón de Pemex no será sencillo, máxime las dudas de las calificadoras.

Frente a ello se propone un plan para retener a los expertos con experiencia en Pemex Exploración y Producción (PEP), al tiempo que debe continuarse con la transformación de la petrolera para convertirla en una empresa productiva. Hay que fortalecer el consejo e intensificar las alianzas para atraer inversión, tecnología y compartir riesgos.

Igual es fundamental capitalizar a la empresa, redimensionar su estructura operativa e implementar mayores controles internos.

Como quiera el futuro de Pemex está a expensas de las políticas públicas futuras y su destino impactará el derrotero del país dado su enorme peso.

NAIMA, evalúan acciones

FÍJESE QUE AL interior de Canaero, que preside Sergio Alliard, ya se evalúan algunas estrategias de carácter jurídico ante la eventualidad de que Andrés Manuel López Obrador termine por cancelar el NAIM tras la consulta ciudadana que arrancará mañana con cantidad de cuestionamientos en cuanto a su metodología. Las aerolíneas serán las primeras afectadas al decidirse la dispersión de su accionar entre el AICM, Santa Lucía y el Aeropuerto de Toluca, puesto que su rentabilidad se verá seriamente afectada.

Relevan a ProMéxico

Y EN EL rediseño que vendría de la banca de fomento para la siguiente administración, una entidad que prácticamente está desahuciada es ProMéxico, que dirige Paulo Carreño. Además de sumamente onerosa, se juzga que su accionar se empalma con las labores de promoción comercial que debe realizar la SRE que encabezará Marcelo Ebrard, vía las embajadas y puntualmente los agregados comerciales. Esta estructura se pretende que sea reforzada por un equipo responsable que será parte de lo que resulte de la consolidación Nafin-Bancomext. En la IP no gusta dicha determinación, aunque nos dicen que en este caso ya hay una decisión muy en firme.

Vergara en líos

NO OBSTANTE QUE Jorge Vergara mandamás de ‘las Chivas’ ya concluyó el oneroso conflicto con su exesposa Angélica Fuentes Téllez, ahora resulta que el también propietario de Omnilife enfrenta una extensión del mismo. Sucede que Javier Coello Trejo, quien estuvo al frente de su causa, no ha quitado el dedo del renglón para cobrar honorarios que el empresario tapatío considera injustificables. Y es que de entrada entregó al abogado 50 millones de pesos para su defensa, pero se esperaban resultados favorables que no llegaron. Como quiera el asunto apunta a dificultarse.

Presentan libro

HOY POR LA tarde la Prodecon presentará el libro ‘101 Historias de Terror Vividas por Contribuyentes en México’. Muchos de estos líos son motivados por la falta de conocimiento de las leyes fiscales y sobre todo su complejidad. La ceremonia a realizarse en la Casa Universitaria del Libro será encabezada por Diana Bernal, mandamás de esa Procuraduría