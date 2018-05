Nombres, nombres y… nombres

Rediseño total de Sagarpa con Anaya para responder al campo e impulso a almacenamiento y asociaciones

*Banxico opción más viable para recabar datos del rubro automotriz; Concamin presenta hoy a Meade propuesta; Buzali de AMF en Consejo Mundial; PIB pírrico avance

A PARTIR DE que Andrés Manuel López Obrador expuso que regresará la figura de los precios de garantía al campo, viejo instrumento para otorgar subsidios a los productores que se utilizó en los 70’s y 80’s, el sector agropecuario se sumó a los jaloneos electorales.

Y es que esa figura equivale a regresar a precios controlados, aunque algunos representantes de Morena como el senador Mario Delgado ya precisaron que sólo se utilizarían en casos muy puntuales.

Como quiera es obligado que el campo sea parte protagónica de la discusión. Ahí existe el doble de pobreza que en las ciudades. Sólo contribuye con el 4% del PIB y hay 3 millones 600 mil productores en condición de sobrevivencia.

Recién el queretano Vicente Gómez Cobo fue asignado coordinador agropecuario de la Coalición México al Frente (PAN, PRD y MC) y ya delineó una estrategia. Por ejemplo para esos mini productores en subsistencia la idea es facilitarles como jornaleros mejores condiciones laborales incluso con seguridad social.

Con 7 millones de dependientes, cada año emigran al norte desde Oaxaca, Guerrero, Chiapas. La siembra en su terruño debe concebirse como un ingreso adicional, aunque vía educación y otros apoyos (capacitación y crédito) el punto es arraigarlos.

Con el expertis de sus 49 años como ganadero y agricultor y la herencia de tres generaciones, Gómez Cobo plantea un rediseño institucional en el gobierno federal para ser más eficientes las políticas públicas hacia el agro.

Con Ricardo Anaya, ECONOMÍA ya no tendría nada que hacer en la seguridad alimentaria, responsabilidad que recaería plenamente en Sagarpa de Baltazar Hinojosa.

En esa misma dependencia habría un cambio de fondo para que sus distintas áreas tengan responsabilidades específicas y cumplimiento de metas con responsables cuando éstas no se logren.

Hoy la discrecionalidad, dice Gómez Cobo, se presta a corrupción, máxime que en la toma de decisiones de muchos productos intervienen hasta 8 dependencias.

Además se trabajará con la figura de ingreso objetivo, agricultura por contrato y coberturas que ya no descansarán en Sagarpa.

El objetivo es dotar de tecnología a los pequeños y medianos agricultores para que vía una APP la adquieran con cargo al erario a partir de sus necesidades, al igual que los seguros de margen.

También se pretende empujar un agresivo programa para ensanchar el almacenamiento. Al igual que con la gasolina ahí también hay insuficiencia. Sólo se tiene capacidad para 15 días. Fira que lleva Rafael Gamboa será nodal.

Obviamente será indispensable una banca de desarrollo más agresiva y se empujarán cooperativas o asociaciones para aumentar el margen de maniobra en almacenamiento, compra de semillas y la venta de cosechas en conjunto. Con ello se reducirá el ‘intermediarismo’, viejo lastre de nuestra agricultura.

Así que propuesta por demás interesante que evidencia todo lo que hay que hacer a favor del campo, máxime las oportunidades que abrirá la modernización del TLC con la UE en cítricos, espárragos, aguacate, plátano, azúcar, entre otros.

CIFRAS OCULTAS

HACE UNOS DÍAS Eduardo Solís de AMIA sorprendió al señalar que las cifras del rubro automotriz de abril fueron aproximaciones, tras de que Nissan de Mayra González y VW de Steffen Reiche se negaron a entregar su información. Adujeron que su determinación se debe a los ambiguos criterios que formuló Cofece de Alejandra Palacios. El intercambio de información podría interpretarse como ilegal. Le adelantaba que Economía ya evalúa el asunto a través del subsecretario Rogelio Garza. La dependencia podría recabar la información, o bien levantarla el Inegi de Julio Santaella o Banxico de Alejandro Díaz de León. Parece que con esta última instancia el asunto sería más sencillo, aunque aún no hay una determinación final.

ALISTAN PROPUESTA

HOY HABRÁ CONSEJO directivo de Concamin que preside Francisco Cervantes. Conforme al script estará por ahí José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México. La confederación le presentará su propuesta ‘Hacia una política industria de futuro’. Los últimos tiempos no han resultado fáciles para el sector secundario.

ENALTECEN A MÉXICO

EL 28 DE mayo inicia el Consejo Mundial de Franquicias. Evidentemente Rusia está de moda de cara al mundial de futbol. Le platico que Jacobo Buzali Rahmane, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) estará por ahí. Va a presentar a los 44 miembros de esa junta los logros de México en innovación, comercialización, capacitación, legislación y apoyos gubernamentales para ese rubro. México es uno de los cinco países del orbe con más desarrollo en ese quehacer por el número de marcas, que son mil 300 y 88 mil puntos de venta. El líder es EE. UU.

TIEMPOS DIFÍCILES

MÁS ALLÁ DEL injustificado optimismo de algunas firmas de prospectiva, ayer el Inegi de Julio Santaella dio a conocer que la economía apenas creció 1.1% de enero a marzo vs el trimestre anterior y sólo 1.3% a tasa anual. La incertidumbre ha cobrado factura. La industria decreció 0.8% vs el mismo trimestre de 2017 y comercio y servicios apenas caminó 2%, el peor desempeño en varios trimestres. No falta ser un mago para anticipar que el segundo trimestre no será mejor por la zozobra en torno al TLCAN, las elecciones y la depreciación del peso.