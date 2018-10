Nombres, nombres y… nombres

México punta de lanza a AL para Tarsus ya con EJK, aquí por ampliar exhibiciones e Intertrafic en breve

*Plantea Guajardo a acereras resignarse a cupos y Ley 232 golpe a reglas de origen; AICM-Santa Lucía-Toluca opción perdedora; México y riesgo de cambio tendencia

COMO PARTE DE la consolidación que se da en el negocio global de ferias y exposiciones, al arrancar el mes la inglesa Tarsus adquirió el 100% de E.J. Krause México (EJK), firma con gran arraigo en el país.

Tarsus de Douglas Emslie ya tenía un pie aquí al realizar primero una alianza en dos de las ferias, y luego quedarse con el 50% del capital.

Como parte de una operación por 36 millones de dólares, había la opción de ejercer la otra mitad para el primer minuto de octubre, lo que se concretó dadas las favorables expectativas que Tarsus ve en ese negocio en México y AL.

La británica ya colocó una bandera de playa y ahora su interés es expandirse a AL. El primer punto será Colombia quizá para 2020, y luego Brasil, Chile y Ecuador.

La idea es aprovechar al equipo de 60 personas que tiene en México EJK comandadas por José Navarro, ejecutivo de 58 años y 35 de ellos en el negocio. De hecho preside el Capítulo de AL en la Unión de Ferias Internacionales.

EJK que preside Ned Krause lleva en México 27 años y maneja 14 exhibiciones, entre ellas Expo Manufactura –a realizarse en febrero en Cintermex–, Plastimagen, Airport Solution, GESS con la punta tecnológica para educación, Expo Producción, Expo Forestal con Conafor de Salvador Beltrán, Green Expo, Aqua Tech e Intertrafic.

Está última está por realizarse del 13 al 15 de noviembre en el Centro Banamex de CIE que preside Alejandro Soberón con lo último en movilidad. Habrá más de 150 marcas con diversas soluciones.

La reunión ni mandada a hacer en una urbe como la CDMX que tiene la mayor problemática del orbe en ese terreno por encima de Yakarta, Bangkok, Sao Paulo. Destinamos 69% más del tiempo para trasladarnos con un fuerte golpe a la productividad y nuestra vida.

Se esperan 4 mil 100 participantes y la presencia de alcaldes de 17 países para abonar propuestas ‘business to business’, especialidad de Tarsus México, nueva denominación de EJK.

Esta compañía ha crecido a ritmos del 15% anual, arriba del mercado. Este 2018 por la incertidumbre, la respuesta de la clientela incluso es mayor a la esperada.

A futuro hay todo por hacer dada la obligada diversificación que requiere México en su comercio, máxime la problemática con EE. UU. Por fortuna se percibe un gran apetito desde China o la UE.

Tarsus que opera en 17 países de América, Europa, Asia y Medio Oriente es muy sensible a esas necesidades.

La multinacional inglesa factura 120 millones de libras y es la décima firma global con 150 exhibiciones, 30 mil expositores y 1.1 millones de visitantes.

Ahora la consigna aquí es potenciar las exhibiciones que se tienen y que hoy dan cabida a 4 mil expositores y 70 mil visitantes en un negocio en el que compite con actores como Informa que recién se quedó con UBM de Jaime Salazar, Reed Exhibitions de Philippe Surman, por mencionar algunas de las representativas.

En México hay unas 750 ferias y exposiciones y es un negocio muy pulverizado que echa mano de 54 centros de exposiciones en el país.

Obviamente tiende también a consolidarse por la sofisticación y Tarsus levanta la mano para sacar raja de su expertis.

Canacero, piden se resigne

LAS GESTIONES DEL rubro acerero con Economía para que México endurezca su postura contra EE. UU. no han tenido aún resultados, pese a que este jueves entran en vigor los nuevos gravámenes que impuso Canadá. Ildefonso Guajardo planteó a Canacero de Máximo Vedoya que se resignen y acepten trabajar con cupos. Nuestras siderúrgicas proponen en cambio formar un frente junto con Canadá para exigir a Donald Trump eliminar la Ley 232. Hoy se hablará del tema al inaugurarse el 6° Congreso del ramo. Sin un acero competitivo, difícil aprovechar los desafíos de las reglas de origen que vendrán con el USMCA.

Opción perdedora

VIENE EL MOMENTO de la verdad para el NAIM. Su eventual cancelación por Andrés Manuel López Obrador, ya con 20% de avance, tendrá consecuencias en los mercados. Pero además hay muchas incongruencias que dificultarán el accionar de los miembros de Canaero que preside Sergio Allard. De entrada mandar los vuelos internacionales a Santa Lucía y dejar los nacionales en el AICM generaría temas jurídicos. Además con la división se desconectarán destinos con poco volumen (Huatulco, Puerto Escondido, Campeche, Chetumal, Colima). Además Toluca no es viable en la ecuación Santa Lucía-AICM. Al liberar un tercio del tráfico de este último con la nueva opción quedarán 15 millones de capacidad ociosa y nadie querrá ir al Edomex. Por si fuera poco, dado que no hay un estudio para Santa Lucía, al final significará mayor costo, no se resolverá el problema de la aviación en la capital a largo plazo y sí se perderá la oportunidad de que México se convierta en un ‘hub’ de la aviación de AL, dando al traste a un gran negocio.

México en riesgo

LA SEMANA PASADA primero Moody’s de Alberto Jones y luego Fitch que lleva Carlos Fiorillo mandaron una clara señal en cuanto a los riesgos de modificar la estrategia en materia energética. De hecho esta última ya modificó la perspectiva para Pemex que lleva Carlos Treviño de estable a negativa. Los próximos días son trascendentes. Otras decisiones podrían arraigar la desconfianza de expertos. El riesgo latente es que haya un cambio de tendencia en la visión hacia México, lo que disminuirá las inversiones de portafolio y movimientos cambiarios. Así que AMLO se juega el arranque de su sexenio.