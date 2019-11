Nombres, nombres y… nombres

Confecciona Economía nueva ley para normas e inquietud en la IP

CON UN PAÍS cuyo comercio supera los 900,000 mdd, se imaginará la importancia de las normas para garantizar la calidad de los productos que se manejan en el mercado.

Esto es importantísimo por ejemplo para hospitales con los dispositivos médicos, para las constructoras con las varillas y el usuario de a pie con electrónicos, el celular o la computadora.

Con la apertura de los 80’s y luego la firma del TLCAN se ha hecho camino. México de hecho es puntal con la Ley Federal de Metrología que se ha ajustado varias veces.

Por lo que se conoce esta es otra legislación que está en la mira y que podría modificarse pronto. A diferencia de las últimas revisiones esta vez se plantean cambios de fondo en el contexto de lo que se vive con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya ha trascendido que la legislación exprofeso incluso cambiaría de nombre para ubicarla como Ley de Infraestructura de la Calidad.

Al interior de CONCAMIN que preside Francisco Cervantes hay algunas cámaras nerviosas puesto que hasta ahora Economía de Graciela Márquez no las ha consultado.

Se reconoce que es necesaria una actualización por temas como la inteligencia artificial y no se diga comercio digital.

El problema es que ya hay avances consistentes de la nueva ley, labor a cargo de la Dirección de Normas de Economía que comanda Alfonso Guati Rojo. De forma extraoficial se comentan algunos ajustes. La intención de la IP es que sean rebotados para evitar sorpresas.

Además de Economía tienen también voz en materia de normas Sener de Rocío Nahle, Sader de Víctor Villalobos, Salud de Jorge Alcocer, Cofrepris que comanda José Alonso Novelo o Senasica de Francisco Javier Trujillo, por mencionar algunos.

El IFT de Gabriel Contreras, como organismo autónomo, también está facultado para opinar en las normas de telecomunicaciones, aunque hay un acuerdo con la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) que preside José de Jesús Cabrera para calibrar criterios.

Con la nueva ley se podría fijar otro estatus, lo que explica la inquietud de muchas industrias, máxime que ésta se presentaría en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados ya en 2020, aunque los tiempos se observan apretados. Habrá que ver.

Fondo Minero comité y AMLO en Nacozari

ES PUBLICO QUE el primero de noviembre se echaron a andar los nuevos lineamientos para el Fondo Minero que le platico se transfirió de Sedatu que comanda Román Meyer a Economía. Ahora el siguiente paso será la formación de un comité que se encargará de evaluar las inversiones que se van a canalizar a los municipios ligados a actividades mineras. Hay beneplácito en la CAMIMEX que preside Fernando Alanís de este logro en el que empujó fuerte el subsecretario de Minería Francisco Quiroga. El comité debe vigilar que se elimine cualquier resquicio de corrupción. Como refrendo a la mejora del clima hacia esta industria, el domingo estará en Nacozari el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dará el banderazo a la Liga de Beisbol Minera y lo acompañará Fernando “el toro” Valenzuela.

Pemex costoso ahorro en sistemas

RECIÉN SE SUPO que Pemex de Octavio Romero fue víctima de un ciberataque en el área administrativa. Los autores solicitaron 4.9 mdd en bitcoins, lo que no es nuevo. Bancos y algunas firmas comerciales han sufrido ataques similares. Expertos estiman sin embargo, que esto se dio porque en la petrolera se optó por ahorrar en la protección de sus sistemas en aras de la austeridad. A la fecha los archivos sustraídos siguen secuestrados con consecuencias, dado que no se contaba con respaldos. Hasta ahora no se ha puntualizado respecto a la importancia de la información.

