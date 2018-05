Nombres, nombres y… nombres

Regresarían tomateros a negociar con EE. UU., dificulta indefinición subirlos a TLCAN y por otro acuerdo

*Mars Petcare inaugurará en julio planta en Querétaro y 3ª mejor para trabajar; empujan convertir a Cofepris en organismo autónomo; Global Air y DGAC mal parada

MÁS ALLÁ DE la voluntad mostrada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para sacar adelante la renegociación del TLCAN, hasta ahora los resultados están por verse.

Le adelantaba y es público que el último esfuerzo en Washington no fue favorable. Robert Lighthizer, cabeza del equipo negociador de EE. UU., se rehusó a negociar ningún otro tema que no fuera el de las reglas de origen para autos.

Si bien se aceptó bajar a 70% la exigencia para componentes regionales, se presentó un listado con las principales autopartes correlacionándolas con salarios por arriba de los 16 dólares.

México intentó reducir las categorías y ha solicitado gradualidad para su aplicación.

Lo que busca Donald Trump es arrancar a México los empleos que ha generado el rubro automotriz.

Pero la falta de avance también está en lo que tiene que ver con solución de controversias, el vencimiento a 5 años del acuerdo y la temporalidad para las exportaciones agrícolas.

De este delicado expediente se habla poco porque no ha llegado el momento de su discusión. Sin embargo no significa que Trump no vaya a presionar.

El CCE de Juan Pablo Castañón y no se diga el CNA que comanda Bosco de la Vega han expresado que la petición estadounidense es innegociable.

Aunque Economía de Ildefonso Guajardo no descarta aún algún resquicio para destrabar la negociación antes del primero de julio, todo parece indicar que el expediente se llevará al 2019.

Como quiera hay por ahí algunos pendientes cuyo estatus podría modificarse en el contexto de la actual indefinición. Uno de ellos es el relativo al comercio de nuestro tomate o jitomate con EE. UU. Había la intención de que este asunto se incorporara a la negociación del TLCAN, pero esto podría modificarse.

De ser así nuestros productores de tomate tendrán que regresar a la mesa de negociaciones para establecer otro acuerdo de suspensión con EE. UU.

El último convenio venció el pasado 4 de marzo. Antes de esta última fecha debió ratificarse y para ello los productores mexicanos a través de CAADES que lleva Ulises Robles y la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida a cargo de Oscar Woltman estuvieron varias veces en Washington e incluso se reunieron con Wilbur Ross titular del Departamento de Comercio.

Para nuestros tomateros la interrelación con EE. UU. no ha resultado fácil. Fue necesario en 1996 firmar esos acuerdos de suspensión con 5 años de plazo. Ahora el problema es el ambiente más proteccionista en ese país lo que favorece los intereses de los productores de tomate de Florida.

Así que la proposición de la renegociación del TLCAN, bien podría motivar la modificación del entorno que hoy tienen productores mexicanos de tomate para mantener sus exportaciones hacia ese país. Veremos que sucede.

Alimento para mascotas

UN NEGOCIO QUE crece cada año a doble dígito es el de alimento para mascotas. El universo de éstas ha crecido y hoy de lo que consumen, sólo 43% es alimento preparado. En ese sentido el tamaño del mercado se calcula en 27 mil millones de pesos y se cree que hay condiciones para que se triplique. Con esa perspectiva la estadounidense Mars inició el año pasado en Querétaro su nueva factoría para alimentos húmedos: es la segunda para esa categoría y la cuarta de su división de comida para mascotas.

Resulta que ya se dan los primeros pasos en su operción y será inaugurada en julio. Mars Petcare que lleva Carlos Peón invirtió 70 millones de dólares. Esta firma tiene cerca del 50% del mercado, misma proporción en lo que es alimento húmedo, categoría que domina.

Le siguen Nestlé que dirige Fausto Costa y Neovia de Jorge Martínez. Por cierto que Mars volvió a ser distinguida como la 3ª mejor empresa para trabajar en el ranking de ‘Super Empresas 2018’ que realiza Top Companies y que acaba de publicar Expansión de Edgar Farah. Es el séptimo año consecutivo que se ubica en el ‘top ten’. Mars tiene en México 3 mil 800 empleados.

Cofepris, un organismo autónomo

RESULTA QUE HAY por ahí el interés en convertir a la Cofepris en organismo autónomo para darle la capacidad de regular, pero también de sancionar a quien no cumpla. Cofepris que preside Julio Sánchez y Tépoz se creó en 2001 y se ha consolidado por su importancia para regular los medicamentos y otros productos de consumo humano que requieren cuidado. Su agenda regulatoria se dio bajo la guía de la OMS. Obviamente se van a requerir a futuro condiciones para generar una iniciativa de ley que le otorgue la autonomía. En 6 años Cofepris ha logrado la liberación de más de 300 patentes de genéricos, lo que ha reducido el costo para familias y sector público.

Global Air se viene abajo

LUEGO DEL TRÁGICO accidente en La Habana, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza trae una auténtica papa caliente. Y es que ya comenzaron a trascender las irregularidades de Global Air, dueña del avión que se vino abajo.

De acuerdo con expilotos de la empresa, la aeronave ya registraba graves desperfectos operativos.

Se denunciaron a la DGAC hoy a cargo de Luis Gerardo Fonseca y hasta se multó a la compañía con un millón de dólares. Aún así se permitió a Global Air del español Manuel Rodríguez Campo mantener su operación. No es la primera vez que se habla del mal seguimiento de esa dependencia en lo que es la inspección de seguridad y hasta en la supervisión del entrenamiento de las tripulaciones.