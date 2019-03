Nombres, nombres y… nombres

Cae 35% financiamiento vía la BMV en el año, menor operatividad y avistan recompras por baja valuación

*Arrebata Santander a Citibanamex 2º sitio en el sistema; Bárcena con tomateros y ayer en el ITC; Cofece golpe a exempleados de Mexicana; Treviño asesor en CCE

EN EL CONTEXTO de la manipulación informativa que hoy se da en algunos medios con la llegada del nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no han faltado por ahí titulares que destacan la revaluación reciente del peso como reflejo a la confianza económica interna.

Esto es equivocado. El reciente comportamiento de nuestra moneda para situarse en 18.87 pesos por dólar, más bien responde al debilitamiento del billete verde debido a una economía de EE.UU. que sólo crecería 2.2% en 2019.

También por la política monetaria más mesurada de la FED a cargo de Jerome Powell en lo que hace a la regularización de las tasas.

Vaya, el peso no es la única moneda que se ha revaluado frente al dólar, ya que hay otras muchas de países emergentes.

En ese sentido habrá que hilar delgado con respecto al peso. Tras la cancelación del NAIM, hay muchas dudas en materia de política pública. Son conocidas las relacionadas con el quehacer energético. Las calificadoras redujeron la perspectiva de la nota de México y las expectativas de crecimiento se mantienen a la baja y están sobre 1.5%.

Las dificultades con las que arrancó la nueva administración, también se han reflejado en la actividad bursátil. El IPC de la BMV que lleva José-Oriol Bosch viene de una caída del 15.4% en 2018 y este 2019 aún no da señales de una mejora.

Si bien el principal indicador se ha recuperado frente al cierre del 2018, al pasar de 41 mil 649 a 43 mil 251 puntos de ayer, nada qué ver con los 49 mil 354 puntos con que se cerró 2017 y no se diga con los 51 mil 713 máximo histórico que alcanzó en julio de ese año.

La situación en la BMV en este 2019 ya no va al parejo con la baja generalizada que tuvieron las bolsas en el mundo en 2018 por la guerra comercial EE. UU.-China y el alza de tasas.

Vaya, el valor operado en lo que va del actual gobierno ha caído en 10%, reflejo de la situación que vive la economía interna con magros niveles de inversión por la falta de confianza.

Cierto, todos los arranques de sexenio son complicados, pero desde el 2018 muchos proyectos de inversión se han pospuesto.

Le platicaba que ahora mismo no hay ninguna oferta de capital prevista este año. Todo apunta a que pudiera repetirse el ayuno del 2018, cuando no se realizó ninguna colocación primaria, lo que no se había dado desde 2008 con la crisis.

Es más, dado que las emisoras no tienen necesidades de fondos, puesto que sus inversiones están en un paréntesis, los niveles de valuación de las empresas son bajos.

Frente a ello no es descartable que pudiéramos ver recompras desde las emisoras o inclusive el que se puedan deslistar otras, como sucedió en 2018 con Rassini que lleva Eugenio Madero.

Tampoco hay mucha actividad en lo que es el mercado de dinero y estructurados, o sea Fibras, CKD’s, Cerpis. El financiamiento vía bolsa que en 2018 por estos días ya representaba unos 100 mil millones de pesos (mdp), está a la fecha en 65 mil mdp, o sea que ha caído 35%.

El momento es complicado y no se visualiza que se vaya a modificar al menos en el primer semestre, justo cuando además de la BMV que preside Jaime Ruiz Sacristán, está también una segunda bolsa, en este caso BIVA de Santiago Urquiza y que lleva María Ariza, cuyo debut se ha dado en un momento desfavorable.

Como quiera habrá que ser pacientes para que los inversionistas tengan frente a sí un escenario que ofrezca mayor certidumbre.

+++

EL 2018 TAMBIÉN para la banca fue un año para el olvido. El crédito apenas creció 4.8% vs 9% del 2017, la captación lo hizo 8% vs. el 10% de un año antes y el activo apenas avanzó 1.1%. Incluso las utilidades de los miembros de la ABM que preside Marcos Martínez se movieron más lento a 8.5% vs. 27% del 2017. Pero en la radiografía de lo sucedido resulta que muy a la callada Santander que dirige Héctor Grisi ya le arrebató el segundo sitio en el sistema que por tanto años tuvo Citibanamex de Ernesto Torres Cantú. Se veía venir y ahora es claro en el activo, crédito, depósitos y las ganancias. Así que el Banco Nacional de México en picada.

+++

CONFORME AL SCRIPT ayer estuvieron nuestros productores de jitomate en la audiencia programada en el ITC en Washington. Junto con sus abogados presentaron argumentos, al igual que los agricultores de Florida, quienes buscan cerrar el paso a las exportaciones mexicanas de ese producto. Estuvieron Oscar Woltman de AMHPAC, Antonio Beltrán de CAADES y Salvador García del (CABC) acompañados por la embajadora en EE. UU. Martha Bárcena. La resolución se conocerá en noviembre.

+++

AHORA RESULTA QUE Cofece de Alejandra Palacios traería entre manos una millonaria sanción contra Aeroméxico de Andrés Conesa y la extinta Mexicana por supuestas prácticas monopólicas que se habrían dado entre 2008-2010. Es el rumor. De concretarse se asestaría un duro golpe a los exempleados de la aerolínea declarada en quiebra hace 8 años. Recién un juez federal autorizó el reparto de más de 105 mdp para ellos.

+++

LE ADELANTABA DE la ratificación de Luis Miguel Pando en el timón operativo del CCE. También se sumó como mandamás de la comunicación Oscar Ignorosa. En el esfuerzo de Carlos Salazar de apuntalar su equipo, le platico de otra contratación. Se trata de Javier Treviño Cantú quien fungirá como asesor de la presidencia. Fue diputado, secretario de gobierno de NL y subsecretario en la SEP. Otro fichaje de primer nivel.