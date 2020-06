Nombres, nombres y… nombres

Volaris reestructura en varios frentes y no considera “Chapter 11” en EU

El viernes se difundió por ahí que Aeromexico que preside Javier Arrigunaga se preparaba para solicitar la Ley de Bancarrotas de EU bajo el “Chapter 11”.

De bote pronto Aeromexico que dirige Andrés Conesa desmintió al señalar que “no inició ni ha iniciado” un procedimiento en tal sentido. Corroboró lo que recién aquí le adelante, es decir que comenzó un proceso de reestructura de un pasivo de 98,000 mdp.

Busca identificar fuentes de financiamiento para fortalecer el flujo, amén de analizar otras opciones para reestructurar. Uno de los temas complicados son los 35,000 mdp que adeuda por la compra de aviones. Debe replanear condiciones.

El “Chapter 11” suena como una vía congruente para proteger su flota en EU al tiempo que reprograma. En mayo casi en línea optaron por ese camino la chilena Latam que lleva Roberto Alvo y la colombiana Avianca a cargo de Anko van der Werff.

La aviación es uno de los rubros más afectados por la pandemia. Muchas aerolíneas van a desaparecer. Sin bien ya regresa la actividad, la recuperación será lenta por el miedo.

Aquí, tras la caída de abril y mayo todavía en junio y de acuerdo con Cicotur que dirige Francisco Madrid el número de vuelos está en un 44.4% frente al mismo mes del 2019 y los asientos en 45.6%.

No sólo Aeromexico está amenazada, sino el resto de las aerolíneas del país. El viernes, expertos coligieron que también Volaris buscará acogerse al “Capítulo 11” en EU.

Esta es la otra compañía pública Sin embargo el propio Enrique Beltranena, mandamás de Volaris, me confirmó que en su escenario tampoco está previsto ese recurso.

Ciertamente, reconoce el ejecutivo, los tiempos no han resultados sencillos para nadie. En su caso tiene 82 aviones en tierra y al menos en julio tampoco se espera una ocupación alejada del 40%.

La estrategia de Volaris se ha orientado a tener una caja aceptable y a reestructurar los pasivos en varios frentes, entre ellos con el fabricante Airbus y claro está con los arrendadores del equipo con el que hoy se opera.

Hay confianza en concluir favorablemente los esfuerzos, y queda claro que no se recurrirá a la Ley de Quiebras de EU. Se lo transmito al costo.

Toledo por nacionalizar litio y alerta

Se conoce de las inflexibles posiciones contra la minería de Víctor Manuel Toledo titular de Semarnat. La semana pasada en un foro de la UNAM acusó a esa industria de devastar AL, desde México hasta Argentina. Remarcó que en el sexenio no se otorgarán permisos para nuevas minas y peor aún, deslizó la posibilidad de nacionalizar los yacimientos de litio, para que el gobierno directamente, o a través de una coinversión con la IP, maneje esa riqueza nodal para fabricar celulares, computadoras, celdas solares, etc. En Sonora está la veta más grande del orbe y el gobierno ya se ha reservado cuatro de once yacimientos existentes. Otra señal desfavorable que obviamente generó alarma al interior de Camimex que preside Fernando Alanis, en detrimento de la certidumbre a la inversión.

Danhos rechaza rigidez y avanza gestiones

Grupo Danhos que dirige Salvador Daniel rechazó que en las obligadas negociaciones con los inquilinos, tanto en oficinas como en sus 16 centros comerciales, se haya mantenido una posición inflexible. De ser así al terminar la pandemia las plazas donde operan unos 2,00 locatarios estarían vacías y no será el caso. Se hace ver que es público el descuento del 75% que se dio parejo en abril y mayo. En general hay un buen avance de negociaciones, aunque reconoce, que no ha faltado por ahí quien busque sacar raja con condiciones desproporcionadas. Son los menos. Al interior se ha buscado ajustar todo el gasto operativo no esencial y el pasivo tiene un nivel conservador, máxime tras liquidar un bono por 1,000 mdp en diciembre.