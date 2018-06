Nombres, nombres y… nombres

StarGroup 150 mil clientes en DTH e Internet, zonas sin cobertura foco y vía satélites todo por crecer

*En recta final 3 por Banco Inmobiliario y en julio; se deslinda Banorte de sondeo de Pop Group; designan a Jiménez VP en AB InBev; coinciden y hoy tasa a 7.75%

COMO SUCEDE CON otros servicios, la penetración de la TV de paga y no se diga el Internet también se ha visto limitada por diversos factores, entre ellos el bajo poder de compra.

Con todo ya hay más de 20 millones de hogares que tienen algún paquete de TV restringida y más de 85 millones de usuarios de Internet.

La dinámica de los últimos 2 o 3 años es de destacarse, pero además hay todo por avanzar en el país, sobre todo en zonas completamente desatendidas.

Telcel de Daniel Hajj, Movistar a cargo de Carlos Morales, AT&T que lleva Kelly King han enfocado sus baterías esencialmente a las grandes ciudades.

Con la reforma de telecomunicaciones se subastó la Red Compartida que vía la banda 700 Mhz ayudará a llegar a esas zonas hoy en blanco, en un proceso gradual, a través de Altán Redes que lleva Javier Salgado que ganó el proyecto.

Justo una compañía enfocada a dar servicios de TV de paga e Internet, ahí en donde nadie opera es StarGroup que preside Mónica Aguirre Campos.

De esa holding descuelgan StarTV para DTH, o TV satelital que dirige Bruno Pruneda y StarGo en Internet que comanda Alejandro Athié.

Este proyecto que se cuajó por 4 años es ya una realidad. Está en todo el país y cuenta ya con 120 mil usuarios en TV satelital y 30 mil en la red.

José Aguirre Campos, empresario de Zacatecas, no tiene dudas del potencial que hay en ambos campos, dado el ritmo de 20 mil suscriptores mensuales para TV y 2 mil de Internet.

Ingeniero agrónomo del TEC, de 57 años, se ha forjado con base en su esfuerzo. Ganadero, agricultor, está también en construcción y en turismo con la famosa ‘Mina del Edén’, de los atractivos de Zacatecas. También tiene estaciones de radio y periódicos.

No es muy dado a los reflectores. Con todo explica que el servicio se otorga con el sustento de varios satélites que irradian la superficie del país, que son de Eutelsat que lleva Mike Antonovich, Hispasat que preside Elena Pisonero y Hughes de Echostar de Charles Ergen.

Resalta la utilización de la banda Ka y la novedosa tecnología que manejan los satélites para ofrecer una excelente señal y a un precio por debajo no se diga de SKY que dirige Alexandre Penna, sino de su hermano el más accesible que es VeTV e incluso Dish de Joaquín Vargas.

Ahí el apagón analógico dio un empujón adicional. Más allá de que el gobierno regaló televisiones, 5 millones de hogares se quedaron sin señal y ahora requieren un servicio de DTH.

Además la mitad de los hogares no tienen TV de paga, así que hay todo por hacer.

En Internet la película es similar y su aportación ya permite conectar para su operación diaria a ranchos, ingenios, minas, gasolinerías, restaurantes que no tienen cobertura.

Hoy los establos lecheros pueden acceder de forma remota a tecnología para medir el desempeño de cada vaca y sus condiciones físicas. Por falta de Internet el 99% de estos se manejan de forma rústica. De ahí la importancia de su rol.

Hasta ahora StarGroup no ha dejado de crecer. Aguirre Campos prefiere no emitir proyecciones, pero está convencido de poder acrecentar su avance por las grandes necesidades insatisfechas que hay en TV de paga y no se diga Internet.

Así que habrá que seguirle la pista a esta compañía que avanza muy a la callada.

Va viento en popa BIM

SI DE TRANSACCIONES bancarias se trata, resulta que el proceso de venta del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) de Justino Hirschhorn avanza viento en popa. De las 10 propuestas iniciales de compra que se recibieron en abril, ya hay tres en la recta final que ahora mismo analizan a detalle dicha institución a través del ‘cuarto de datos’. Se espera que a más tardar en julio se tenga ‘humo blanco’. El proceso de BIM que preside Víctor Manuel Requejo está a cargo de BBVA Bancomer que lleva Eduardo Osuna.

Al margen Banorte de promoción electoral

MÁS ALLÁ DE que algunos clientes recibieron del banco el envío de la segunda encuesta electoral de junio que realizó la firma Pop Group que lleva Francisco Graue, ayer el propio Banorte se deslindó de esa promoción. La institución financiera que preside Carlos Hank González ha optado por mantenerse al margen de manejar institucionalmente ese tipo de información, dado lo álgido de la refriega y las contradicciones que existen en los muestreos. En este caso Pop Group da cuenta de que 56% de los entrevistados están preocupados por la elección y colocan a José Antonio Meade en segundo lugar tras de Andrés Manuel López Obrador. El tercer sitio es para Ricardo Anaya. Así que alguna mano invisible.

Mexicano ocupa cargo en multinacional

Y LE PLATICO que Pablo Jiménez fue designado para ocupar la posición de Global Vice-President Reputation & Communications de Anhuauser Busch InBev que preside Carlos Brito. Con sede en NY, el ejecutivo ya se convirtió en el mexicano mejor posicionado en esa multinacional que es la número uno global en el ámbito de la cerveza. El cargo correrá a partir de agosto.

Anticipan movimiento de Banxico

PROPIOS Y EXTRAÑOS estiman que hoy Banxico volverá a elevar la tasa de referencia en un cuarto de punto para colocarla en 7.75%. Ayer Banamex que dirige Ernesto Torres Cantú difundió su última encuesta, y 80% de los expertos anticiparon el movimiento del banco central que lleva Alejandro Díaz de León. Una mayor presión inflacionaria por la devaluación del peso, tendría que atajarse de forma inmediata.