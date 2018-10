Nombres, nombres y… nombres

Evalúa AMLO crear ‘gran holding’ para banca de desarrollo con Nafin-Bancomext-Banobras y entes del agro

*Nuevo gobierno no aceptará firma del USMCA si antes no se resuelve tema del acero; crece robo de NIPs en celulares y omisa IFT; crece desconfianza y sufre el peso

UNO DE LOS objetivos más importantes en la agenda del próximo gobierno estará en impulsar una mayor equidad social, para lo cual la economía debe crecer al menos al doble del raquítico promedio del 2% alcanzado en los últimos años.

Amén de mejorar gradualmente los salarios, empujar proyectos de infraestructura y de corte social y atraer inversión privada -interna y externa– otro elemento esencial será el financiamiento.

Le platicaba acerca del encuentro que recién se realizó entre la ABM que preside Marcos Martínez y Alfonso Romo, próximo titular de la Oficina de la Presidencia.

A los ojos del próximo gobierno, la banca privada deberá jugar un rol más relevante en lo que es el impulso que se busca dar a la economía con una mayor inclusión de todos los mexicanos.

El equipo de transición encabezado para esos fines por Carlos Urzúa próximo titular de la SHCP y por Arturo Herrera quien será el subsecretario del ramo, ya ha elaborado varios análisis de la situación que hoy tiene la banca.

Se espera que la ABM entregue pronto un documento de diagnóstico de su estatus, así como algunos compromisos para apoyar las metas de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la banca privada sólo es una parte de la ecuación, ya que los equipos de Urzúa, Herrera y Romo también ponderan ciertos cambios a la mecánica con la que hoy se mueve la banca de desarrollo.

Con la visión de ser austeros, que es ‘el mantra’ de AMLO, y lograr una mayor eficiencia operativa, en su momento le platiqué aquí de la posible fusión de Nafin que lleva Jacques Rogozinski con Bancomext a cargo de Francisco González. Esta ‘consolidación’ que es el término adecuado, suena lógica y prácticamente ya estaba en proceso en la gestión de Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto se revirtió.

Hay cantidad de redundancias que podrían eliminarse, puesto que en muchas operaciones no es del todo claro que los créditos sean para fomento interno o externo.

Sin embargo, en los estudios que se hacen también se han encontrado cantidad de duplicidades en la labor que realiza la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND) que dirige Enrique Martínez, con el Focir de Luis Alberto Ibarra, Fira de Rafael Gamboa, Aserca a cargo de Alejandro Vázquez Salido, o Agroasemex de Rodrigo Sánchez Mújica.

Todos son fruto de necesidades que gradualmente se han cubierto en el tiempo. Lo que se pondera es la conveniencia de que fueran una sola institución para el campo con ahorros operativos enormes.

Y que tal el poder crear una gran entidad de desarrollo como existe en algunos países europeos con Nafin, Bancomext, inclusive Banobras de Alfredo Vara y hasta la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de Jesús Alberto Cano.

Arriba habría una gran controladora con áreas de apoyo administrativo y descolgarían como divisiones cada uno de los bancos con plena comunicación para apoyarse cuando se requiera.

Todavía no hay aún nada decidido, ya que esta ‘consolidación’ está en fase de estudio. Lo que sí es un hecho es que se aproximan ajustes en el accionar que hoy conocemos de la banca de desarrollo. Veremos lo que se decide.

USMCA, si hay solución al acero

TRAS LAS GESTIONES que recientemente ha realizado el rubro siderúrgico integrado en Canacero, que preside Máximo Vedoya, para que Economía establezca barreras arancelarias más enfáticas a las importaciones de ese producto que provienen de EE.UU., se espera que pronto haya decisiones por el equipo de Ildefonso Guajardo. El punto es compensar el impacto ocasionado por la Ley 232. Le platico que dicho expediente lo sigue muy de cerca el equipo de transición y pronto se esperan medidas directas contra el rubro siderúrgico estadounidense. Jesús Seade, quien fue el negociador por AMLO, abiertamente reconoce que la negociación del USMCA no debió concluirse sin resolver lo relativo al acero. De hecho adelantó que no aceptarán su firma si antes no se resuelve el tema. Donald Trump no parece tener ninguna intención en dar marcha atrás. De hecho ya hasta inició un panel en la OMC.

Crece robo de NIPs

A ÚLTIMAS FECHAS la actividad ilícita para sorprender a los usuarios de la telefonía celular y arrebatar sus números a otras compañías distintas con la que se contrató se ha incrementado de forma notable. Pesquisas realizadas así lo corroboran. En el centro de esta guerra está el obtener el NIP bajo argucias. El IFT, que lleva Gabriel Contreras, conoce del problema, pero su accionar sólo se ha circunscrito a una campaña en redes sociales para prevenir. En el ínter los delincuentes a todo lo que da.

Aumenta desconfianza

AYER NUESTRA MONEDA sufrió un fuerte desliz. El dólar en ventanilla se colocó en 19.45 pesos a la venta. Varios factores impulsaron esta situación. El tema migratorio que podría romper la armonía entre Donald Trump y AMLO, y una agenda económica del próximo gobierno que cada vez abre más dudas con el NAIM, la política energética y la eliminación de IEPS a gasolinas. La posposición de dos ofertas en la BMV de José-Oriol Bosch (Coppel y Mifel) evidencia la falta de confianza de los inversionistas. Agregue el factor inflación que no declina, y en lo externo la estabilización monetaria de la FED con más alzas de tasas en puerta. Esto obligará a Banxico, de Alejandro Díaz de León, a reaccionar. El encarecimiento del costo del dinero frenará más la actividad. Así que el horizonte, muy complicado.