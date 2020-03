Nombres, nombres y… nombres

Bienes raíces de oficinas como en 2017, mercado deprimido y CBRE por más

Un rubro estrechamente ligado al PIB es el de bienes raíces. De ahí que 2019 fuera complicadísimo, máxime el freno en los permisos de construcción en la CDMX con Claudia Sheinbaum.

Para ese negocio, y en particular en oficinas, la capital es el 80% de las transacciones, de ahí que el ritmo de construcción de nuevos espacios cayera con una absorción neta de 237,000 M2, lejos del nivel histórico del 2018 de 400,000 M2.

En ese sentido se retrocedió al nivel del 2017 y se cortó una racha de 8 años impulsada por las FIBRAs.

Una firma que puede presumir que pese al entorno ganó mercado es CB Richard Ellis, mejor conocida como CBRE que preside Lyman Daniels, ya que en oficinas creció 36% el año pasado.

La estadounidense que preside Robert Sulentic es la número uno global con ingresos por 23,900 mdd, 490 oficinas en 100 países y 90 mil empleados.

Aquí tiene el 50% del mercado, y nuestro país al que llegó en 1993, es uno de sus dos puntales en AL con el 2% de la facturación global.

La cabeza en oficinas corporativas es Pablo Yrizar con 27 años en el negocio. Antes colaboró para Cushman de Víctor Lachica, otro de los actores nodales en ese ámbito, junto con JLL de Pedro Azcué y Colliers de Javier Lomelín.

Este 2020 no se espera muy diferente al año pasado, máxime que no hay nuevos proyectos de construcción, sino la inercia de lo que quedó pendiente, dada la cautela.

Sin embargo, el mercado continuará con cierto empuje porque grandes compañías no detienen sus planes inmobiliarios para minimizar costos y maximizar eficiencias. Otras han preferido posponer, pero también muchos actores ya optan por asumir un rol de inquilinos y no de propietarios.

En el caso de CBRE buscará sostener un crecimiento por encima del mercado para ganar participación. El entorno no se ve fácil, pues en la CDMX hay casi 900 mil m2 de oficinas vacías. Ayudan también mercados como Monterrey, Guadalajara y Querétaro, que son pequeños, y el hecho de que 90% de los clientes de esa firma están en la lista de Fortune 100.

ABM alto riesgo y nóminas a la baja

Con gran riesgo por la pandemia del Covid-19 hoy inicia en Acapulco la convención de la banca que organiza la ABM que preside Luis Niño de Rivera. Poco qué celebrar dada la menor dinámica del crédito por el estancamiento. Hay otra variable a considerar. La caída de las cuentas de nómina en muchos bancos como resultado de los recortes en las empresas.

Covid-19, aseguradoras y ‘pago ex gratia’

Sólo 10% de las aseguradoras encajadas en la AMIS que lleva Recaredo Arias no cubrirán la pandemia del Covid-19 por tener cláusula de exclusión. Hay quien considera que la autoridad podría obligarlas, aunque el tema tendría bemoles. La figura sin embargo se contempla como ‘pago ex gratia’, o sea fuera de lo que incluye la póliza. De ser así sería un gasto no deducible, a menos que la CNSF que lleva Ricardo Ochoa entregara endosos para determinados casos. Así que de que se puede, se puede.

Hosmex pronto de manteles largos

La naviera Hosmex que comanda Eduardo Alfaro está por abanderar su décima sexta embarcación. La ceremonia sería quizá la próxima semana. Con ello esta compañía con 15 años en el mercado, líder en manejo de hidrocarburos en el Golfo de México, continuará con la ruta de crecimiento prevista en su plan estratégico.

PIB México 2020 pronósticos negativos

Comenzaron los pronósticos negativos para el PIB en 2020. Carlos Capistrán del Bank of America estimó un 0.1% de caída. Aún suena optimista. Otros expertos ubican ya un decrecimiento de 0.5%, a reserva de que las complicaciones del entorno afecten aún más.