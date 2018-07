Nombres, nombres y… nombres

CCE esta semana con equipo de AMLO por fechas para mesas de trabajo y buscará retomar TLCAN en agosto

*Riesgo de demandas por baja salarial a burocracia y menos talento; hoy arranca el Toks 200; cero solicitudes de casa de bolsa en CNBV; ASIS congreso de AL aquí

MÁS ALLA DE la guerra comercial que ya inició Donald Trump y del próximo cambio de gobierno en el país luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador -lo que redefiniría muchas variables en la relación con EE.UU.-, el sector privado no va a quitar el dedo del renglón para retomar las negociaciones del TLCAN quizá en agosto.

Como se sabe, se han hecho ya esfuerzos de cabildeo en un objetivo común en el que han trabajado Economía de Ildefonso Guajardo y por supuesto la IP encabezada por el CCE y el ‘cuarto de junto’ que comanda Moisés Kalach.

La idea es que en ese renovado esfuerzo se sume también el equipo de transición en la persona de Jesús Seade y por supuesto la próxima titular de Economía, Graciela Márquez Colín.

Ya Juan Pablo Castañón y su equipo han platicado con Márquez para que conozca de las inquietudes de las compañías y los organismos empresariales.

Con la intervención de Alfonso Romo la funcionaria incluso ya tiene en un listado de temas y objetivos que el CCE ha delineado para apuntalar el escenario económico, más allá del propio TLCAN.

Está, por ejemplo, la futura evolución de las variables macro, las nuevas exigencias fiscales y de financiamiento, el rol de la banca de desarrollo y no se diga el de los bancos comerciales en el contexto de las enormes necesidades que tienen las Pymes.

Hay igual todo por hacer en materia de innovación, en lo laboral y no se diga en infraestructura, donde justo encaja el polémico expediente del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) a cargo de Federico Patiño.

Si bien ya nadie está a disgusto de que se revisen los contratos asignados de esa obra para esclarecer cualquier duda de falta de transparencia, el fin de semana Javier Jiménez Espriú, próximo titular de SCT, puso nerviosa a la opinión pública al hablar de una consulta nacional en octubre para decidir su futuro.

El mecanismo para resolver un proyecto eminentemente técnico, no es el idóneo, amén de que jurídicamente éste tiene sus bemoles.

Como quiera el CCE lo analizaría en el contexto de las necesidades aeroportuarias que hay en México, los requerimientos en puertos, carreteras y todo lo involucrado para mejorar la logística.

Esta misma semana Castañón se volverá a reunir con el equipo de transición para agilizar la discusión de esas mesas de trabajo en las que ya se tienen listos equipos de especialistas.

Se espera que el grupo de AMLO de una pronta respuesta para iniciar dichos contactos a la brevedad, los cuales se espera que puedan contribuir al apuntalamiento de la toma de decisiones.

Así que habrá que estar pendientes.

Y EN ALGUNAS dependencias como la SHCP, Economía, Sener, por dar algunos ejemplos, hay verdadera angustia entre los empleados por los ajustes que se harán al tabulador, los cuales ya adelantó Andrés Manuel López Obrador como parte de sus acciones de austeridad. En la SEP de Otto Granados el ánimo está peor tras el anuncio del gradual cambio de la sede a Puebla, lo que afectará a muchas familias. No es descartable que el asunto pueda generar acciones legales, ya que la relación de trabajo es un contrato bilateral y no al arbitrio de una de las partes. No es justificable, estima el laborista Óscar de la Vega reducir por decreto los salarios y menos modificar de súbito el lugar de presencia para los servicios. Además en materia de talento, explica el experto, con bajas remuneraciones el Estado terminará por perder a sus mejores elementos y esto propiciará una caída de su competitividad. Ninguna empresa en el sector privado bajaría de golpe los salarios porque también erosionaría sus recursos humanos.

CON 47 AÑOS de historia los restaurantes Toks, que dirige Juan Carlos Alverde Losada, traen una fuerte apuesta de crecimiento para responder a un aumento de la demanda en un país con tantos jóvenes. Hoy por la noche echará a andar su restaurante número 200 en el complejo ‘Latitud Polanco’ (Ejército Nacional 453 Colonia Granada). El continuo avance de esta cadena responde a un concepto que tiene una muy buena relación calidad-precio y que tiene ya varios años de cuajarse. Es parte del Grupo Gigante que dirige Federico Bernaldo de Quirós.

NO OBSTANTE QUE en el mercado hay la insistente versión de que habría por ahí algunas solicitudes para nuevas casas en la CNBV que preside Bernardo González Rosas, le confirmó que no hay tal. Según esto la salida de la nueva bolsa de valores BIVA de Santiago Urquiza sería el acicate. La verdad es que las condiciones del mercado no parecen ser las mejores aliadas para impulsar la puesta en marcha de más intermediarias bursátiles.

LA FIRMA ESTADOUNIDENSE ASIS, que es un impulsor global de la profesionalización en el campo de la seguridad, tendrá en México la próxima semana su congreso latinoamericano. Fundada en 1955 tiene miembros en 125 países. El Capítulo México lo encabeza Gabriel Bernal. La reunión que se realizará el 24 y 25 de julio en el Centro Citibanamex se da en el contexto del grave problema de inseguridad que afecta a la República Mexicana. Entre los ponentes apunte al almirante Juan Fierro, director de la Escuela Naval Militar y posible titular de Semar, Gustavo Cueva cabeza de seguridad de la CFE, Hugo de la Cuadra director de seguridad del AICM, entre otros expertos.