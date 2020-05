Nombres, nombres y nombres

Afore única, opción vigente con AMLO, temor en IP y quizá en septiembre

Tras de que Sener de Rocío Nahle ejecutó el fin de semana los cambios al sector eléctrico que modificaron las reglas para el sector privado, ahora hay temor en las afores.

Hay ya varias iniciativas de Morena en el Congreso con propuestas para modificar el estatus de ese sistema; el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a un análisis a fondo tras la crisis sanitaria.

Desde hace años está pendiente una reforma al sistema de pensiones. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto la dejaron pasar pese a los desafíos.

Recién el propio CCE de Carlos Salazar se comprometió a que las empresas aporten más, aunque con la coyuntura quizá dicha propuesta que se analizó con SHCP de Arturo Herrera y Consar de Abraham Vela se dificulte.

Pero parece que el gobierno buscaría ir más a fondo. En las filas de Morena muchos legisladores no ven con simpatía a las administradoras. De ahí que se hable de concentrar en una sola entidad el manejo de los más de 4 billones de pesos acumulados en 66 millones de cuentas.

Se ha hablado del Banco del Bienestar o Banxico de Alejandro Díaz de León. Obvio, eliminar a la IP del negocio de pensiones sería un acto expropiatorio con consecuencias para los mercados y un nuevo frente de batalla legal.

En 2018 el equipo de transición ponderó esa alternativa que según expertos no está descartada. Obvio aumentar la aportación sigue en pie y no es descartable un control más férreo de las comisiones. Incluya una reducción de las semanas de cotización que no ven con malos ojos los miembros de la Amafore que preside Bernardo González. También habría modificaciones al actual régimen de inversión y quizá la obligación de apoyar más a Pemex de Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett.

Vaya hasta se habla de eliminar la obligatoriedad de ahorrar para la pensión y liberar recursos, lo que sería muy bien recibido en el actual entorno y de cara a las elecciones.

Lo que es un hecho es que vienen cambios para las afores y quizá no habrá que esperar más allá de septiembre.

Llueven dudas de Pymes por ley de Economía

Como parte de la lluvia de comentarios para la Ley de Infraestructura de la Calidad que recibió la Comisión de Hacienda en el Senado de Alejandro Armenta, hay cantidad de inquietudes de muchas Pymes que ven en riesgo su sobrevivencia como organismos acreditados para evaluar la conformidad. Hay unos 6,000 y son básicos para verificar las normas. En la nueva legislación que reemplazaría a la Ley de Metrología se pretende que sus funciones las asuma el Estado, lo que generaría una competencia desleal. Otra arista de los riesgos que se abren con la propuesta de Economía de Graciela Márquez.

Se perderá el 27% del empleo turístico

El CNET de Braulio Arsuaga no quita el dedo del renglón para que el gobierno apoye al rubro turístico. Por desgracia ni SHCP de Arturo Herrera ni Sectur de Miguel Torruco tienen algo en concreto. El golpe será severo. Este año el tamaño de su contribución al PIB caerá del 8.7% al 4.9%, toda vez que es estima una contracción anual del 49.3%, equivalente a 1.6 billones de pesos. Desaparecerán miles de pequeños negocios con un 27% del empleo del rubro, o sea un millón de trabajos.

Up Sí Vale lanza nueva tarjeta mañana

Resulta que Up Sí Vale que dirige Gerardo Yépez lanzará mañana la tarjeta digital ‘Oficina en Casa’, para que con el ‘home office’, los empleados cuenten con una herramienta para pagar de forma segura servicios como agua, luz, teléfono o inclusive sus suministros de papelería. El plástico también puede aprovecharse por las empresas. Hoy, de acuerdo a una encuesta que realizó esa firma, 68% de los colaboradores convirtieron su casa en oficina y 90% reportó un alza en su gasto por realizar la labor ahí.